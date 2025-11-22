Complexul Adonis: Ce este și cum recunoști obsesia care afectează tot mai mulți bărbați

Psihologii o numesc Complexul Adonis — un ideal imposibil inspirat de mitologia greacă, în care frumusețea și forța absolută devin măsura valorii personale.

Departe de a fi o simplă preocupare pentru un corp armonios, complexul Adonis este o tulburare psihologică reală, care îi poate împinge pe bărbați către extenuare, diete extreme, abuz de steroizi și o imagine profund distorsionată despre propriul corp.

Ce este „Complexul Adonis”?

Termenul a fost popularizat de cercetătorii Harrison Pope, Katharine Phillips și Roberto Olivardia, autorii volumului The Adonis Complex: The Secret Crisis of Male Body Obsession, scrie yourtango.com.

Ei descriu o tulburare în care băieții și bărbații devin obsedați de ideea de perfecțiune fizică — musculatură cât mai voluminoasă, zero imperfecțiuni, corp sculptat.

Dar oricât ar evolua fizic, nu se văd niciodată suficient de buni. Imaginea lor mentală nu ține pasul cu realitatea.

Societatea, rețelele sociale și idealurile toxice de masculinitate nu fac decât să alimenteze această presiune. Iar cifrele vorbesc de la sine:

În ultimii 20 de ani, procedurile estetice în rândul bărbaților au crescut cu peste 28%, potrivit American Society of Plastic Surgery.

7 semne psihologice că un bărbat poate suferi de „Complexul Adonis”

1. Hiperfocalizare pe aspectul fizic

Bărbatul își analizează în permanență corpul, caută defecte invizibile altora și se compară cu imagini idealizate.

Cei cu muscle dysmorphia pot petrece chiar și 3 ore pe zi gândindu-se obsesiv la musculatura lor.

2. Rutine de sport duse la extrem

Nu mai e pasiune, ci obsesie.

Exercițiile devin rigide, repetitive, imposibil de întrerupt.

Timpul liber dispare — totul se face „pentru corp”.

Psihologii explică: perfecționismul îi împiedică să încerce altceva sau să se relaxeze.

3. Diete restrictive și gânduri permanente despre mâncare

Nu doar mănâncă sănătos — numără calorii obsesiv, evită ieșirile în oraș, se teme că o „abatere” va „strica” tot.

Nutriția devine o matematică strictă, nu o plăcere.

4. Steroizi sau suplimente periculoase

Pentru unii, următorul pas devine inevitabil: substanțe care promit creștere rapidă de masă musculară.

Consecințele sunt devastatoare: de la probleme hepatice la tulburări psihice.

Obsesia pentru perfecțiune bate logica.

5. Semne de dismorfie corporală

Deși au un corp lucrat, sculptat, se văd „prea mici” sau „insuficient definiți”.

Comparația constantă cu alții le erodează stima de sine.

Realitatea lor corporală nu mai coincide cu oglinda.

6. Retragere socială

Paradoxal, deși își dedică viața unui corp „de invidiat”, mulți ajung să se izoleze.

Nu se simt niciodată pregătiți, perfecți sau suficient de „prezentabili”.

Perfecționismul devine o barieră emoțională.

7. Imagine de sine negativă

Acesta e nucleul complexului.

Oricât ar progresa, oricâte complimente ar primi, se simt mereu… „nu destul”.

Studiile arată că inclusiv culturistii profesioniști pot crede sincer că sunt „mici” sau „slabi”, în ciuda evidențelor.

Cum poate fi combătut Complexul Adonis

Primul pas: recunoașterea problemei.

Apoi, lucrul cu un specialist în psihoterapie cognitiv-comportamentală poate reconstrui o relație sănătoasă cu corpul.

Este esențial să înțelegem un adevăr simplu:

Frumusețea nu se măsoară în kilograme de mușchi.

Iar valoarea unui bărbat nu stă în circumferința bicepsului.

Fiecare corp e diferit. Fiecare ritm e diferit.

Obiectivul nu este să fii „perfect”, ci să fii mai bine cu tine decât ieri.