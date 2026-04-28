10 alimente care își pierd proprietățile în cuptorul cu microunde

Totuși, experții atrag atenția că nu toate alimentele sunt potrivite, unele pierzându-și textura, gustul sau chiar devenind riscante pentru sănătate.

De la apariția lor în anii ’60, microundele au revoluționat gătitul rapid. În timp ce cuptorul clasic încălzește mâncarea uniform prin convecție, adică încălzirea de la exterior spre interor, microundele acționează prin încălzirea rapidă a moleculelor de apă, ceea ce poate duce la încălzire neuniformă.

Iată ce preparate nu trebuie încălzite la cuptorul cu microunde:

1. Pizza

Reîncălzită la microunde, pizza își pierde textura crocantă iar blatul devine moale și cauciucat. Specialiștii recomandă folosirea cuptorului clasic sau a unui air fryer pentru un rezultat mai apropiat de prepararea inițială.

2. Alimente prăjite

Cartofii prăjiți, șnițelele sau produsele pane își pierd crusta crocantă, devenind moi și uleioase. Cuptorul clasic sau air fryer-ul sunt alternative mai potrivite.

3. Ouă

Ouăle fierte pot deveni periculoase dacă sunt încălzite la microunde, existând riscul de explozie din cauza acumulării de abur. Și prreparatele pe bază de ou își schimbă textura.

4. Paste

Pastele reîncălzite la microunde tind să se usuce, iar sosurile se pot separa, afectând consistența preparatului.

5. Mâncăruri gratinate

Porțiile groase nu se încălzesc uniform, rămânând reci în interior și fierbinți la exterior.

6. Friptură

Carnea își pierde suculența, devenind uscată și tare, iar grăsimea se separă neuniform.

7. Tacos și tortilla

Lipiile devin cauciucate sau sfărâmicioase, pierzându-și flexibilitatea și textura inițială.

8. Pâine și produse de panificație

Microundele accelerează procesul de întărire a amidonului, ceea ce duce la o textură uscată și elastică.

9. Ardei iuți

Încălzirea poate elibera vapori iritanți, care pot afecta ochii și căile respiratorii.

10. Alimente vechi

Alimentele păstrate mai mult de câteva zile pot dezvolta bacterii, iar reîncălzirea nu elimină riscurile de contaminare.

Utilizarea corectă a aparatului cu microunde

Specialiștii recomandă acoperirea vaselor în timpul încălzirii, amestecarea alimentelor la jumătatea procesului și lăsarea acestora să se așeze câteva minute înainte de consum pentru o distribuție uniformă a temperaturii, potrivit hellotaste.ro.