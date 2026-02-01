13 mituri culinare pe care ar trebui să le ignori

Însă cum se gătea în perioada postbelică nu este neapărat valabil în actuala eră a cuptoarelor electrice, ventilatoarelor și a abundenței ingredientelor. Atât de multe dintre sfaturile și trucurile pe care le-am moștenit și le luăm drept adevăruri absolute nu mai au sens astăzi.

Cele mai răspândite 13 mituri culinare

„A condimenta” înseamnă a adăuga sare și piper

Cumva, am ajuns să credem că a condimenta începe și se termină cu sare și piper. Sarea, da, este esențială. Are puterea de a da savoare sau de a strica un fel de mâncare. Dar piperul? Nu prea. Deși își are locul, există modalități mult mai interesante de a da viață mâncării.

Sarea combinată cu sucul de lămâie, de exemplu, poate potența aromele. Sau ieși din țară și vei găsi o lume de condimente vibrante: chimion, boia de ardei, ulei de susan, fulgi de chili sau amestecuri de zațatar și chaat masala.

Trebuie să preîncălzești întotdeauna cuptorul

Depinde foarte mult ce gătești și cât de grăbit ești. Singura excepție este coacerea, când precizia contează. Și îl preîncălzești și pentru o friptură de vită, când o vrei perfect medium spre crudă. Dar pentru o friptură lent gătită, o tavă de legume caramelizate sau orice altceva, se încălzește direct.

În plus, cuptoarele moderne cu ventilator se încălzesc rapid și eficient, așa că de obicei au nevoie de doar 8-9 minute pentru a ajunge la temperatura potrivită.

Orezul nu trebuie niciodată reîncălzit

Poți reîncălzi orezul. Problema nu este reîncălzirea, ci modul în care este păstrat orezul. Trebuie răcit rapid după gătire și refrigerat, ideal în decurs de o oră.

Lăsarea orezului la temperatura camerei prea mult timp poate permite anumitor bacterii (în special bacillus cereus) să se înmulțească, iar reîncălzirea nu le va ucide. Deci, pe scurt: răciți rapid, răciți prompt și reîncălziți până la fierbere - și nu ar trebui să aveți probleme.

Addaugă sare în apa clocotită pentru paste și legume

Probabil ai auzit zicala că apa de la paste ar trebui să fie „sărată ca marea”. Este probabil o risipă de sare, dar merită să adaugi un vârf de cuțit consistent în apa de fierbere, ideal după ce a dat în clocot. Teoria este că condimentează ușor pastele în timp ce se fierb, plus că este util dacă vrei să folosești o parte din apa de la paste cu amidon pentru a emulsiona sosul mai târziu.

Cât despre legume, adăugarea unui strop de ulei de măsline și a unui praf de sare de mare după gătire este probabil o modalitate mult mai eficientă de a condimenta.

Nu săra carnea și peștele înainte de gătire

Se spunea că sărarea cărnii înainte de gătire ar extrage umezeala și o va usca. Vremurile s-au schimbat, iar majoritatea bucătarilor sunt de acord că îmbunătățește de fapt aroma și textura, permițând sării să pătrundă complet în carne. Rlus că orice umiditate extrasă inițial va fi reabsorbită.

Când trebuie sărată? Ia în considerare grosimea și grăsimea cărnii. O bucată de vită sau un pui întreg trebue sărate cu o zi înainte, dar o friptură slabă ar putea avea nevoie doar de o oră. Pentru fileurile de pește, ar fi bine să fie sărate și scoase din frigider cu 20 de minute înainte de gătire, ceea ce este ideal pentru aromă și pentru a întări carnea.

Un bucătar grozav are nevoie de multe ustensile

Dimpotrivă. Ai nevoie de doar câteva lucruri esențiale: o lingură de lemn, o spatulă, o răzătoare, linguri de măsurat, o sită și un cântar digital. Cât despre cuțite, nu ai nevoie de un set complet. Un cuțit de bună calitate de 18 - 20 cm, un cuțit zimțat mai mic și un cuțit de pâine ascuțit vor acoperi aproape orice sarcină.

Și nu uita: mai puțin echipament înseamnă mai puțină spălare a vaselor.

Adaugă lapte pentru o omletă pufoasă

Unul dintre primele lucruri pe care le înveți la școala culinară este să nu adaugi nimic. Laptele sau smântâna le fac doar mai apoase. Tot ce ai nevoie este o tigae mică, un pic de unt, foc mic și o lingură de lemn.

Cârnații trebuie înțepați înainte de gătire

Acest lucru ne amintește de Primul Război Mondial, când cârnații erau porecliți „cântăreți” pentru că se deschideau când erau gătiți la foc mare. Lipsa de carne i-a determinat pe măcelari să facă cârnați cu un conținut de apă mult mai mare decât de obicei, dar, din fericire, nu mai este o problemă astăzi. Mai ales dacă cumperi cârnați de bună calitate (țintește întotdeauna la un conținut de carne de 85%).

Partea cea mai iute a ardeiului iute sunt semințele

De fapt, nu sunt; miezul alb este cel care conține semințele deoarece aici este cea mai concentrată capsaicină. Singura modalitate sigură de a ști cât de iuți sunt este să guști o bucată mică înainte de gătire. Apoi poți decide dacă vrei să adaugi și miezul!

Alimentele congelate sunt inferioare celor proaspete

Congelarea rapidă a revoluționat modul în care mâncăm. Din punct de vedere nutrițional, alimentele congelate rapid sunt în general considerate la fel de nutritive ca cele proaspete. Uneori chiar se spune că sunt mai bune deoarece.

Ceea ce poate fi sacrificată, însă, este textura. Când apa îngheață se extinde, structura alimentelor se poate schimba la decongelare. Anumite fructe și legume se descurcă mai bine decât altele. Mazărea, de exemplu, se descurcă bine, dar fructele de pădure congelate sau fileurile delicate de pește pot deveni puțin moi după decongelare.

Decojește întotdeauna rădăcinoasele

Nu este necesar. Cu excepția cazului în care coaja este foarte aspră (țelina) sau foarte groasă (anumite tipuri de dovlecei), o frecare bună este tot ce au nevoie. Coaja este locul unde se află o mare parte din fibre, așa că acesta este un motiv bun pentru a o lăsa și pe aceasta.

Mâncarea de casă este întotdeauna cea mai bună

Mâncarea de casă este de obicei cea mai bună, dar nu întotdeauna. Da, este minunat să faci lucrurile de la zero dacă ai timp - pesto, supele și dressingurile pentru salată sunt victorii ușoare care vor avea întotdeauna un gust mai bun acasă. Dar nu suntem toți tradiționali, iar alimente precum foietajul, ketchup-ul de roșii, pâinea cu maia și pastele de curry necesită multă muncă pentru a fi preparate de la zero, existând și câteva opțiuni excelente cumpărate din magazin.

Cuburile de supă sunt un ingredient util în debara

Cuburile de supă pot fi utile, dar nu toate sunt create la fel. Verifică întotdeauna lista de ingrediente deoarece multe sunt pline de sare, amidon, uleiuri de palmier și potențiatori de aromă. Ori de câte ori este posibil, optați pentru o supă proaspătă sau un bulion de oase, care sunt acum mult mai disponibile. Plătiți mai mult pentru ele dar au un gust infinit mai bun și sunt mult mai sănătoase.

Ciocolata 70% este cea mai bună pentru copt

Păstrați ingredientele scumpe pentru mâncat. Pentru copt, ciocolata neagră cu 50-60% cacao este potrivită. De obicei este puțin mai dulce, așa că adesea poți adăuga și mai puțin zahăr, potrivit dailymail.co.

