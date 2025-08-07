4 rețete cu coarne de pădure. Beneficii pentru sănătate

Cornus mas sunt fructe ale unui arbust sălbatic, care crește în zonele de deal și de munte din România. Au culoare roșu închis, uneori aproape negru când sunt bine coapte, și un sâmbure mare în mijloc.

Beneficii pentru sănătate

Coarnele de pădure conțin multă vitamina C, ajutând mai ales la imunitate și prevenirea răcelilor. De asemenea, conțin polifenoli și flavonoide, care ajută la combaterea stresului oxidativ și contribuie la sănătatea pielii și a inimii.

Au efecte astringente, fiind benefice pentru tratarea diareei ușoare și a tulburărilor digestive. Unele studii arată că extractele din corn au efect hipoglicemiant, fiind benefice pentru persoanele cu diabet de tip 2.

Coarnele conțin fier, potasiu, magneziu și calciu, fiind excelente pentru persoanele anemice sau care suferă de oboseală cronică, potrivit dcnews.ro.

Rețete cu coarne de pădure

Dulceață

Ingrediente: 1 kg de coarne bine coapte, 800 g zahăr, 250 ml apă, 1 linguriță zeamă de lămâie

Mod de preparare: Spală coarnele și pune-le într-o oală cu apă cât să le acopere. Fierbe-le 10-15 minute, apoi scoate-le și scoate sâmburii. Pregătește siropul din zahăr și apă. Când începe să se lege, adaugă fructele fără sâmburi. Fierbe dulceața până devine consistențt. Adaugă zeama de lămâie la final. Pune dulceața în borcane sterilizate, închide ermetic și păstrează într-un loc răcoros.

Sirop

Ingrediente: 1 kg de coarne, 1 litru apă, 500-700 g zahăr, zeama de la 1 lămâie

Mod de preparare: Fierbe coarnele cu apa până se înmoaie, apoi pasează-le și strecoară lichidul. Adaugă zahărul și fierbe până devine sirop gros. La final, adaugă zeama de lămâie. Pune siropul în sticle închise ermetic. Se consumă diluat cu apă, ca un suc tonic.

Tinctură

Ingrediente: 200 g coarne bine coapte, 500 ml alcool de 40-50°, 1 borcan cu capac

Mod de preparare: Zdrobește ușor coarnele și pune-le în borcan. Adaugă alcoolul și lasă la macerat 2-3 săptămâni, agitând zilnic. Strecoară și păstrează în sticle mici, închise la culoare. Se consumă câte 20-30 de picături de 2 ori pe zi, în puțină apă, pentru susținerea imunității și digestiei.

Smoothie

Ingrediente: 1 mână de coarne fără sâmburi, 1 banană, 200 ml lapte vegetal (sau iaurt), 1 lingură miere (opțional)

Mod de preparare: Pune toate ingredientele în blender și mixează bine. Se bea proaspăt, dimineața, ca un boost natural de energie și vitamine.