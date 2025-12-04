5 rețete de gogoșari la borcan: Cum să prepari murături proaspete și aromate

Indiferent dacă sunt în oțet, în sos sau umpluți cu varză, acești gogoșari își păstrează farmecul tradițional și pot fi adaptați după preferințe, de la variantele clasice până la cele rafinate.​

Cum să alegi gogoșarii

Gogoșarii trebuie să fie tari, cărnoși, fără pete și de mărme potrivită. Oțeul să fie de calitate, sarea neiodată și condimentele naturale, respectiv piper, muștar, foi de dafin, hrean.

Gogoșari în oțet

Ingrediente

3 kg gogoșari cărnoși

1 l oțet de vin alb 9°

500 ml apă

220 g zahăr

1 lingură rasă sare grunjoasă neiodată

1 linguriță de boabe de piper

1 linguriță de boabe de mustar

2 foi de dafin

1 rădăcină mică de hrean

4–5 căței de usturoi

2 bucăți de țelina cu frunze

5 linguri de ulei (c1 lingură/borcan).

5 borcane de 800 ml,capace noi, o cratiță de 4–5 l, o oală pentru sterilizare, prosop de bucătărie

Mod de preparare

Gogoșarii se soală și se curăță de semințe și nervuri, apoi se taie în sferturi egale. Se presară cu puțină sare grunjoasă și se lasă 30 de minute într-o strecurătoare.

Se pregătesc borcanele. Se spală cu apă fierbinte și detergent, se clătesc și se pun 10 minute la cuptor, la 100°C, pentru sterilizare. Capacele se opăresc separat, 2–3 minute, apoi se lasă să se usuce pe un prosop curat.

Marinada se face dintr-un litru de oțet de vin alb, 500 ml apă, 220 g zahăr și 20 g sare grunjoasă neiodată, o linguriță de boabe de piper, o linguriță de boabe de muștar și două foi de dafin. Lichidul se fierbe 5 minute până se dizolvă sarea și zahărul și se păstrează fierbinte pe foc mic.

În borcane se pun câteva bețe subțiri de hrean, frunze de țelină și câteva felii de usturoi. Se adaugă bucățile de gogoșar, se toarnă marinada clocotită până le acoperă complet. Se trece o spatulă subțire pe marginea borcanului pentru a elimina bulele de aer, se adaugă câte o lingură de ulei la suprafață, se închid borcanele imediat.

Se așază borcanele într-o oală cu prosop pe fund, se toarnă apă caldă până la două treimi din înălțime și se fierb 15 minute la bain-marie. Se acoperă cu un prosop gros și se lasă să se răcească. Se păstrează într-un loc răcoros și întunecat și se pot consuma după două-trei săptămâni.

Gogoșari în oțet cu zahăr

Ingrediente

3 kg gogoșari

1 litru oțet de vin alb

500 ml apă

250 g zahăr

1 lingură sare grunjoasă neiodată

1 linguriță de boabe de piper

1 linguriță de boabe de muștar

2 foi de dafin

1 rădăcină mică de hrean

3 căței de usturoi

5 linguri de ulei

frunze de țelină

Mod de preparare

Gogoșarii se spală, se taie în sferturi, se curăță de semințe și nervuri. Se lasă într-o strecurătoare 20–30 de minute.

Se pregătește marinada.

Borcanele se spală, se clătesc și se sterilizează, apoi se lasă calde. Pe fundul fiecărui borcan se așază câteva bețe subțiri de hrean și puțin usturoi, apoi se adaugă gogoșarii tăiați. Se așază și se toarnă deasupra marinada fierbinte, până sunt complet acoperiți. Se adaugă câte o lingură de ulei la suprafață, se șterge gura borcanului, se închide imediat cu capac sterilizat.

Gogoșari în oțet fără fierbere

Ingrediente

3 kg gogoșari cărnoși și crocanți

1 litru oțet de vin alb

300 g zahăr

1 lingură sare grunjoasă neiodată

1 linguriță boabe de piper

1 linguriță boabe de muștar

1 linguriță semințe de coriandru

2 foi de dafin

1 rădăcină mică de hrean

3–4 căței de usturoi

câteva frunze de țelină

5 linguri ulei

Mod de preparare

Gogoșarii se spală, se taie în sferturi egale și se curăță de semințe și nervuri. Dacă sunt foarte mari se pot tăia în bucăți mai mici. Se pot lăsa 30 de minute într-un vas cu apă rece și o lingură de sare, apoi se scurg.

Într-un bol mare se amestecă oțetul cu zahărul, sarea și condimentele. Nu se fierbe, se amestecă până când zahărul și sarea încep să se dizolve. Feliile de gogoșar se pun în lichidul și se lasă la marinat 30–40 de minute, amestecând ușor.

Se pregătesc borcanele.

Pe fundul fiecărui borcan se așază câteva bețe de hrean și o frunză de țelină,se adaugă gogoșarii marinați. Se toarnă deasupra lichidul de oțet și se adaugă câte o lingură de ulei la suprafață. Se închid imediat cu capace curate și uscate și se lasă o zi la temperatura camerei.

Gogoșari în sos

Ingrediente

3 kg gogoșari cărnoși și dulci

1 kg roșii bine coapte sau suc de roșii

200 ml ulei

150 ml oțet de vin alb

200 g zahăr

1 lingură sare grunjoasă neiodată

1 linguriță boabe de piper

1 linguriță boabe de muștar

3 foi de dafin

3 căței de usturoi

1 rădăcină mică de hrean

Mod de preparare

Gogoșarii se spală, se taie în sferturi egale și se curăță de semințe și nervuri. Roșiile se opăresc câteva secunde în apă clocotită, se decojesc și se pasează. Într-o cratiță mare se încinge uleiul, se adaugă roșiile pasate, zahărul, sarea, oțetul și condimentele. Se lasă să fiarbă la foc mic 10 minute.

Se adaugă gogoșarii tăiați și se amestecă ușors. Se lasă să fiarbă împreună încă 10–12 minute, fără capac, amestecând din când în când. Gogoșarii trebuie să se înmoaie ușor dar să rămână fermi la atingere, sosul să aibă o consistență semi-lichidă. Se îndepărtează foile de dafin și se adaugă usturoiul feliat subțire.

Borcanele curate și calde se umplu imediat cu gogoșarii fierbinți și sosul lor, lăsând 1 cm liber până la gura borcanului. Se închid ermetic cu capace curate și se întorc cu capacul în jos pentru 10 minute, apoi se acoperă cu un prosop gros și se lasă să se răcească până a doua zi.

Gogoșari umpluți cu varză

Ingrediente

15–18 gogoșari mari

tari și cărnoși

1,5 kg varză albă

2 morcovi

2 linguri sare grunjoasă neiodată

1 linguriță boabe de piper

1 linguriță boabe de muștar

1 rădăcină mică de hrean

2 frunze de țelină

2 foi de dafin

2 litri apă

2 linguri rase sare grunjoasă (pentru saramură)

Mod de preparare

Gogoșarii se spală, se taie capacul din jurul cotorului și se curăță de semințe. Se lasă întregi. Se pun într-un lighean, se acoperă cu apă rece.

Varza se curăță de frunzele groase, se taie fin și se frământă într-un vas mare cu sarea, până lasă zeamă. Se adaugă morcovii dați pe răzătoarea mare, piperul și boabele de muștar, apoi se amestecă bine. Compoziția se lasă 20–30 de minute să se înmoaie ușor.

Fiecare gogoșar se umple cu varză până la margine. Se așază cu gura în sus în borcane curate și uscate, alternând cu bețe de hrean și frunze de țelină. Deasupra se adaugă foile de dafin.

Ae pregătește saramura din 2 litri de apă și 2 linguri rase de sare grunjoasă neiodată, se fierbe 3–4 minute, apoi se lasă să se răcească. Se toarnă saramura călduță peste gogoșarii umpluți, până îi acoperă comple. Borcanele se acoperă cu capace, potrivit hellotaste.ro.