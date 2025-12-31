Alegerea brânzeturilor pentru Revelion: ce recomandă nutriționiștii pentru o masă sănătoasă

Cu alegerile potrivite, poți oferi invitaților un mix delicios de arome, aducând în același timp un plus de nutrienți și varietate.

Nutriționiștii recomandă o combinație de brânzeturi tari, moi și fermentate, astfel încât fiecare invitat să găsească ceva pe gustul lui fără să simtă că masa devine prea grea.

Cele mai sănătoase brânzeturi pentru masa de Revelion

1. Brânzeturile maturate (Parmigiano, Grana Padano)

Maturarea îndelungată reduce conținutul de lactoză, ceea ce le face ușor de digerat chiar și pentru persoanele sensibile.

Sunt bogate în proteine și culturi vii, au un gust intens și se potrivesc perfect cu fructe precum struguri, pere sau merișoare.

O alegere excelentă pentru un platou elegant.

2. Brânzeturile tradiționale pentru platouri (Brie, Camembert)

Fine, cremoase și plăcut aromate, sunt o sursă bună de calciu și proteine.

Se combină foarte bine cu fructe de sezon, nuci și gemuri, aducând un plus de rafinament mesei festive.

3. Brânza cottage

Una dintre cele mai dietetice opțiuni — săracă în grăsimi saturate și extrem de bogată în proteine (aprox. 12 g pe porție).

Unele variante conțin probiotice, deci sprijină sănătatea digestivă.

Poate fi servită simplu sau chiar în combinații fresh cu castraveți, mărar sau stick-uri de legume.

4. Brânza cremă

Deși nu pare cea mai sănătoasă opțiune, unele sortimente conțin culturi bacteriene benefice.

Este ușor de întins și se potrivește cu crackers integrali, pâine de secară, dar și cu aperitive fermentate precum varză murată sau kimchi — un plus pentru microbiom.

5. Red Leicester

Cu un conținut ridicat de calciu, această brânză sprijină sănătatea oaselor.

Culoarea intensă vine de la annatto, un pigment natural cu proprietăți antioxidante.

Este excelentă în combinație cu nuci sau vinuri roșii fructate.

6. Pecorino

Obținută din lapte de oaie și bogată în culturi vii, Pecorino este gustoasă, nutritivă și potrivită pentru cei care preferă brânzeturi sărate și aromate.

Poate fi rasă peste salate festive sau servită în cuburi pe platou.

7. Brânza de capră

Ușor de digerat datorită conținutului redus de lactoză, este o alegere excelentă pentru persoanele cu sensibilități digestive.

Conține probiotice naturale și este sățioasă.

Perfectă pe tartine, salate sau alături de miere și nuci.

8. Cheddar maturat

O sursă bună de proteine și vitamine (A, B12, iod), dar bogată în sodiu și grăsimi saturate.

Recomandarea nutriționiștilor: integrarea cu moderație, ca parte a unei selecții variate de brânzeturi.

9. Gouda

O brânză maturată, bogată în probiotice, vitamina K și proteine.

Vitamina K are un rol important în sănătatea oaselor și a sistemului circulator.

Se potrivește excelent cu fructe deshidratate sau pâine integrală.

10. Mozzarella

O opțiune mai ușoară, cu mai puține grăsimi și sodiu față de multe brânzeturi maturate.

Adaugă prospețime pe un platou festiv și se combină bine cu roșii cherry, busuioc și ulei de măsline.

Cum creezi un platou de brânzeturi sănătos pentru Revelion

✔ Include brânzeturi din categorii diferite: maturate, moi, fermentate

✔ Adaugă fibre: fructe proaspete, fructe uscate, legume crude

✔ Include o sursă de acizi grași sănătoși: nuci, migdale, fistic

✔ Alege crackers integrali sau pâine de secară

✔ Limitează brânzeturile foarte sărate și grase, servindu-le în porții mici