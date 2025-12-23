x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Culinar Cafeaua cu ou crud face furori pe rețelele sociale. Avertismentul medicilor

Cafeaua cu ou crud face furori pe rețelele sociale. Avertismentul medicilor

de Redacția Jurnalul    |    23 Dec 2025   •   11:30
Cafeaua cu ou crud face furori pe rețelele sociale. Avertismentul medicilor
Sursa foto: Cafeaua cu ou a fost adusă în Statele Unite, în anii 1800, de imigranții suedezi. Aceștia o consumau în bisericile pe care le frecventau.

Cafeaua cu ou crud a devenit virală pe rețelele sociale, promovată de influenceri ca soluție pentru o băutură fină și cremoasă.Nutriționiștii trag însă un semnal de alarmă: trendul ascunde riscuri serioase pentru sănătate, de la infecții bacteriene la probleme digestive.

Rețeta provine din tradiția suedeză a secolului al XIX-lea, băutura fiind supranumită „cafeaua din subsolul bisericii”.

Aceeasta a fost readusă în atenție de baristul Jimmy Johanson într-un videoclip viral pe TikTok și Instagram.

Rețetă de cafea cu ou crud

Se sparge un ou întreg (inclusiv coaja) peste cafea și apă. Se  fierbe amestecul și se strecoară apoi într-o cană.

Potrivit lui Johanson, gălbenușul clarifică cafeaua, reducând amărăciunea, iar coaja diminuează aciditatea.

Ce spun nutriționiștii

Nutriționiștii atrag atenția că acest preparat poate fi periculos pentru sănătate. Ouăle crude pot transmite Salmonella, provocând toxiinfecții alimentare grave.

Coaja, dacă nu e perfect curățată adăpostește bacterii precum E. coli sau Campylobacter, iar fragmentele ascuțite riscă să irite tractul digestiv.

Temperatura de ferbere trebuie să atingă minim 71°C pentru a elimina riscul de transmitere a bacteriilor, notează catine.ro.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: cafea ouă
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri