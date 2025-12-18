Cârnați de curcan făcuți acasă: mai puține grăsimi, mai mult gust

Ingrediente (pentru aproximativ 1,5 kg de cârnați)

1 kg carne de curcan (pulpe + puțin piept, pentru echilibru)

300–500 g grăsime (opțional: slănină sau piele de curcan)

5–6 căței de usturoi

2 linguri sare (după gust)

1 linguriță piper negru măcinat

1 linguriță boia dulce

½ linguriță boia iute (opțional)

1 linguriță cimbru uscat

½ linguriță coriandru măcinat (opțional)

100 ml supă rece sau apă foarte rece

1 lingură ulei de măsline

Mațe naturale (de porc sau de oaie), bine spălate

Mod de preparare

Pregătirea cărnii

Taie carnea de curcan în bucăți potrivite pentru mașina de tocat. Dacă folosești grăsime, taie-o și pe aceasta cuburi. Tocarea

Treci carnea și grăsimea prin mașina de tocat (sită medie). Condimentarea

Zdrobește usturoiul și adaugă-l peste carne. Pune sarea, piperul, boiaua, cimbrul și coriandrul. Amestecă bine. Hidratarea compoziției

Adaugă treptat supa rece sau apa rece și uleiul de măsline. Frământă energic 5–7 minute, până când compoziția devine lipicioasă și omogenă. Umplerea cârnaților

Montează mațele pe pâlnia specială și umple-le fără a presa excesiv. Răsucește cârnații la dimensiunea dorită. Odihna

Lasă cârnații la frigider 12–24 de ore pentru ca aromele să se îmbine. Gătirea

Cârnații de curcan pot fi: prăjiți la tigaie

copți la cuptor

gătiți pe grătar

Gătește-i la foc mediu, fără a-i arde, pentru a rămâne suculenți.

De ce carnea de curcan este mai sănătoasă

Conținut redus de grăsimi

Curcanul are mult mai puține grăsimi saturate decât carnea de porc sau vită, fiind ideal pentru persoanele care vor să mănânce mai sănătos.

Proteină de calitate

Este bogată în proteine complete, esențiale pentru:

menținerea masei musculare

refacerea țesuturilor

senzația de sațietate

Bogată în vitamine și minerale

Carnea de curcan conține:

vitamine din complexul B (B3, B6, B12)

zinc (susține imunitatea)

seleniu (antioxidant natural)

Ușor de digerat

Este o carne mai ușoară pentru sistemul digestiv, recomandată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu probleme digestive.

Ajută la controlul greutății

Datorită conținutului ridicat de proteine și calorii moderate, carnea de curcan este ideală în diete de slăbit sau de menținere.