Ciorba de potroace, zama petrecăreților: un miracol al bucătăriei balcanice, ideal pentru mahmureală

Potroacă de sărată, aţi putea spune. Şi totuşi nu este chiar aşa, deşi vorbim despre o sărătură, în sine. Dar ciorba e sărată nu pentru că am adăugat noi o sare magică ce se potriveşte cu starea de după petrecere, ci pentru că este acrită şi, implicit sărată, cu zeamă de varză murată. Şi dacă tot am amintit de murături, să ştiţi că toate au un rol important pentru organism, fiecare în felul lor- şi varza şi hreanul şi zerul.

Cum spuneam, ciorba noastră de potroace nu este o ciorbă de varză, dar este acrită cu zeamă de varză, de unde şi efectul terapeutic. Şi numele, de altfel, tot de aici i se trage, pentru că “potroace” chiar înseamnă “sărătură” şi provine de la modul în care este murată varza.

În timpul fermentației se produce o cantitate mare de colină (face parte din grupul de vitamine B), care joacă un rol important în metabolismul grăsimilor și, de asemenea, ajută la reducerea nivelului de grăsime din sânge.

Varza murată nu apare deloc din întâmplare în rețetele cu carne de porc tocată, fie că sunt sarmale, fie varză a la Cluj (rețeta se poate pregăti și cu varză dulce). Datorită antioxidanților și fibrelor, ajută la digestia mâncărurilor grele și a cărnii roșii, fiind un mare ajutor în lupta cu tranzitul intestinal și cu kilogramele în plus. De asemenea, în varza murată se găsesc aşa numitele „bacterii prietenoase”, care reglează flora intestinală. În plus, zeama de varză murată consumată pe stomacul gol ne ajută și după o petrecere de pomină, în care alcoolul a curs mai mult decât am prevăzut și ne-am trezit mahmuri.