Cum alegi legume și fructe sănătoase și gustoase. Lucrul estențial de care trebuie să ții cont

Preotul Paul Iulius Negoiță are o fermă de legume și spune că etichetele nu corespund realității. El atrage atenția asupra celui mai important lucru de care trebuie să ținem cont.

„Dragii mei, cum vă puteți imagina că ceea ce apare pe piață în afara sezonului poate fi natural? Sigur, sunt condiții ca un produs să ajungă mai repede pe piață, dar costul și calitatea nu pot fi ca ale unui produs ieșit la timpul lui.

Tot ceea ce se întâmplă acum e cauzat de incapacitatea noastră de a mai înțelege cum funcționează natura și de lăcomia unora care vor să fure startul, pentru a obține un preț mai bun.

Adevărul crud este acela că producătorul român nu este suficient de bine protejat. Este cunoscut faptul că produsele din Turcia sunt adevărată bombă ecologică. Dacă românul ar fi susținut suficient, nu ar mai fi tentat să facă tot felul de artificii, unele otrăvite, pentru a rezista pe piață.

Minciuna coaptă? Trăim într-o societate a minciunii, e clar. Dar avem și noi o contribuție. Ne mințim pe noi înșine. Dacă roșia noastră din solar are acum 20 de centimetri, cum ne putem imagina că roșia altuia s-a copt deja?! Nu avem roșii în solar? Poate că nu, dar tot știm, măcar aproximativ, care este ciclul natural de dezvoltare al plantelor.

Soluții? Paza și amenda nu sunt soluții. Omul va încerca să păcălească mai bine. Soluția este aceea de sprijin serios culturilor bio ale celor de meserie și chiar culturilor fiecărei familii care dorește să producă ceva pe cont propriu. Pe lângă acest sprijin ar mai fi ceva de făcut: educație adevărată în școală. Școala ar trebui să pregătească copiii pentru viață, iar din aceasta pregătire nu ar trebuie să lipsească educația alimentară. Dar ce așteptări să avem de la școală, dacă însăși produsele care dau gratuit în școli au calitate îndoielnică.

Dar, fiți siguri, nu se va face nimic pentru binele populației. Atacul la, in corpore, adresa producătorului local, are substrat economic serios. Trăiască importurile, iar peste produsele venite din import... cine are curaj să se uite?”, spune acesta, potrivit dcnews.ro.