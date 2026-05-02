Cum să prepari acasă micul dejun englezesc

Considerat mai mult decât o simplă masă, acest mic dejun tradițional este asociat cu dimineți relaxate și mese savurate fără grabă.

Preparatul reunește ingrediente simple, dar consistente, transformate prin gătire atentă într-o experiență culinară completă. De la ouă cremoase și bacon crocant, până la cârnați suculenți și fasole în sos de roșii, fiecare element contribuie la echilibrul farfuriei, potrivit a1.ro.

Rețetă de mic dejun chinezesc

Deși are rădăcini în tradiția britanică, Full English Breakfast a evoluat în timp și poate fi adaptat în funcție de preferințe. Variantele moderne păstrează însă componentele de bază: ouă, carne, legume și pâine prăjită.

Ingrediente

În rețeta clasică pentru două porții se regăsesc:

ouă prăjite

cârnați proaspeți

bacon crocant

black pudding (opțional, pentru autenticitate)

ciuperci și roșii gătite

fasole în sos de roșii

pâine prăjită cu unt

Mod de preparare

Gătirea începe cu ingredientele care necesită mai mult timp, precum cârnații, care se prăjesc până devin bine rumeniți. În aceeași tigaie se prepară baconul, urmat de ciuperci și roșii, care își dezvoltă aromele în grăsimea rămasă.

Fasolea se încălzește separat, iar ouăle se gătesc la final, pentru a păstra gălbenușul moale. Pâinea este prăjită până capătă o textură crocantă, apoi unsă cu unt.

Asamblarea se face pe o farfurie mare, unde toate ingredientele sunt așezate separat, dar gândite să fie combinate în fiecare îmbucătură.

Un echilibru de gusturi și texturi

Rezultatul este un preparat complex: