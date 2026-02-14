Cum prepari pizza turcească: Rețeta tradițională de lahmacun

Consumant cald, imediat după coacere, lahmacunul este nelipsit din zona de street food. Se servește rulat sau pliat, alături de pătrunjel proaspăt, ceapă subțire și zeamă de lămâie, iar uneori este completat de ardei iute. Echilibrul dintre aluatul extrem de subțire și stratul aromat de carne este rezultatul unei rețete transmise din generație în generație.

Originar din sud-estul Turciei

Preparatul își are originile în regiunile Gaziantep, Şanlıurfa, Adana și Mardin, zone recunoscute pentru bucătăria bogată în condimente, carne și legume aromate. Aici, lahmacunul nu este o mâncare festivă, ci una de zi cu zi: accesibilă, rapidă și intens aromată.

Aluatul, asemănător unei lipii foarte subțiri, devine crocant pe margini după coacere, dar rămâne flexibil în centru, pentru a putea fi rulat. Umplutura este distribuită uniform, fără a încărca baza.

Secretul gustului: carne, condimente și coacere rapidă

Rețeta tradițională include carne de miel sau vită tocată fin, amestecată cu ceapă, roșii, pastă de ardei, usturoi și condimente precum boia, chimion, sumac și piper. Compoziția trebuie să fie umedă și aromată, dar nu excesiv de grasă.

Coacerea se face la temperaturi foarte ridicate, între 250 și 270 de grade Celsius, timp de doar câteva minute. Rezultatul: un preparat cu gust echilibrat – dulceag de la roșii, ușor acrișor de la lămâie, sărat și discret picant.

Rețeta clasică de lahmacun

Ingrediente pentru aluat

500 g făină albă

7 g drojdie uscată

1 linguriță zahăr

1 linguriță sare

280 ml apă călduță

2 linguri ulei

Ingrediente pentru umplutură

400 g carne tocată de miel sau vită

1 ceapă mare, tocată foarte fin

2 roșii bine coapte, tocate fin

2 linguri pastă de ardei roșu

1 lingură pastă de roșii

2 căței de usturoi tocați fin

2 linguri pătrunjel verde

1 linguriță boia dulce

½ linguriță boia iute (opțional)

½ linguriță chimion

½ linguriță piper

1 linguriță sare

1 lingură ulei de măsline

Servire - pătrunjel proaspăt, ceapă subțire, felii de lămâie, ardei iute verde.

Mod de preparare

Drojdia și zahărul se dizolvă în apă călduță și se lasă la activat 10 minute. Se adaugă făina, sarea și uleiul, apoi se frământă până rezultă un aluat elastic. Se lasă la dospit aproximativ o oră, până își dublează volumul.

Aluatul se împarte în bile de 90–100 de grame, care se întind în foi foarte subțiri, de circa 22–24 cm diametru. Umplutura se amestecă bine și se întinde într-un strat fin, aproape de margini.

Lahmacunul se coace 5–7 minute în cuptor bine încins, direct pe piatră sau pe tavă fierbinte, până când marginile devin ușor crocante.

Se servește imediat, cu verdețuri și lămâie, rulat sau pliat, notează catine.ro.