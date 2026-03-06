Cum recunoști condimentele expirate? Semne că nu mai trebuie să le consumi

x close
de Redacția Jurnalul    |    06 Mar 2026   •   18:00
Sursa foto: Jag_cz/Shutterstock /Condimentele își păstrează gustul și aroma intacte timp de 6-12 luni după uscare.

Condimentele sunt folosite pentru a da savoare preparatelor culinare. Acestea nu expiră în sensul clasic, însă își pierd aroma, gustul și culoarea.

Chiar dacă nu se „strică” în sensul clasic, condimentele și ierburile uscate își pierd treptat aroma, gustul și culoarea, iar după o perioadă devin aproape inutile în preparate.

Cât timp pot fi folosite? 

Durata de valabilitate a condimentele depinde de tipu acestora, modul de procesare și păstrare.  

  • Ierburile uscate: 1–3 ani
    Busuioc, oregano, cimbru, rozmarin, mărar, pătrunjel, dafin, coriandru, mentă, măghiran sau salvie.

  • Condimentele măcinate: 2–3 ani
    Ghimbir pudră, usturoi granulat, scorțișoară măcinată, pudră de chili, turmericul măcinat, ienibahar, cardamom, boia, fulgi de ardei iute și amestecuri de condimente.

  • Condimentele întregi: 2–4 ani
    Boabe de piper, semințe de coriandru, muștar, fenicul, chimen, nucșoară întreagă, cuișoare, batoane de scorțișoară, ardei chili întregi și lemongrass. Ele rezistă mai mult datorită suprafeței mai mici expuse la aer, lumină și umiditate.

Care este excepția?

Sarea face excepție, putând fi folosită pe termen nelimitat fără să-și piardă proprietățile.

În schimb, sarea aromatizată poate pierde din intensitatea condimentelor adăugate.

Semne că trebuie înlocuite

Condimentele nu expiră brusc dar există câteva indicii că și-au pierdut proprietățile:

  • miros slab sau aproape inexistent

  • gust fad sau estompat

  • culoare palidă

  • textură tare, cu bulgări

  • urme de mucegai

Un test simplu t ajută să îți dai seama dacă mai sunt bune pentru consum - freacă o cantitate mică între palme. Dacă aroma este slabă, condimentul și-a pierdut proprietățile. 

De asemenea, apariția bulgărilor semnalează pătrunderea umezelii, ceea ce poate duce la dezvoltarea bacteriilor.

Data de pe ambalaj NU este un termen limită

Eticheta indică, de obicei, perioada în care condimentul își păstrează calitățle, dar nu devine impropriu consumului.

Cele mai multe condimente uscate pot fi consumate în primele 6-12 luni după uscare. Deși sunt sigure pentru consum, li se dimiuează aroma și gustul, notează dcmedical.ro.

