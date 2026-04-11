Delicii de Paște: Cum să prepari fursecuri crocante și fragede pentru masa festivă

Aceste dulciuri se remarcă prin echilibrul gustului: aluat fraged, ușor sfărâmicios, umplutură acrișoară de gem și un strat fin de zahăr pudră, care le conferă un aspect delicat și curat.

Rețetă de fursecuri pentru masa de Paște

Ingrediente

250 g făină albă

150 g unt rece

100 g zahăr pudră

2 gălbenușuri

1 plic zahăr vanilat

1 praf de sare

200 g gem de caise sau zmeură (mai gros)

Zahăr pudră pentru decor

Mod de preparare

Cerneți făina și amestecați-o cu zahărul pudră, zahărul vanilat și sarea.

Adăugați untul rece tăiat cubulețe și frecați rapid până obțineți un amestec nisipos.

Încorporați gălbenușurile și frământați ușor până formați o bilă omogenă.

Înfășurați aluatul în folie alimentară și lăsați-l la frigider cel puțin 30 de minute.

Secretul aluatului fraged

Pentru a obține fursecuri cu textura ideală, untul trebuie să fie rece și lucrat rapid, astfel încât amestecul să devină nisipos. După coacere, exteriorul va fi ușor crocant, iar interiorul fraged. Aluatul nu necesită frământare intensă, ci doar adunare atentă și odihnă la frigider înainte de a fi întins.

Tradițional, fursecurile se decupează în forme simple: flori, iepurași, pui sau miei. Unele dintre ele au centru decupat, lăsând să se vadă gemul – un contrast vizual între aurul aluatului și roșul intens al umpluturii. Cele mai potrivite gemuri sunt acrișoare, cum ar fi cele de caise, zmeură sau coacăze, pentru a echilibra dulceața aluatului, potrivit hellotaste.ro.

Formare și coacere

Întindeți aluatul pe o suprafață ușor înfăinată, la o grosime de 3–4 mm.

Decupați formele dorite, lăsând jumătate dintre ele cu un mic model în centru.

Așezați-le într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și coaceți-le la 180°C timp de 10–12 minute.

După răcire, ungeți baza fiecărui fursec întreg cu gem și acoperiți cu cel decupat. Pudrați cu zahăr înainte de servire.

Fursecurile obținute sunt fragede, se topesc în gură și combină aroma delicată de vanilie cu gustul intens al gemului. Rezistă câteva zile și devin chiar mai bune pe măsură ce trece timpul. Așezate pe un platou simplu, aduc imediat atmosfera de sărbătoare fără decoruri complicate, fiind un desert tradițional, dar elegant și gustos.