Deliciul verii: Gustul copilăriei într-un pahar de milkshake

Cu un timp rapid de preparare, de aproximativ 5 minute, rețeta combină fructe proaspete și lapte într-o băutură cremoasă și răcoritoare.

Milkshake-ul, popular în special în restaurantele de tip fast-food și în cofetării, este apreciat pentru versatilitatea sa. De la variantele clasice cu căpșuni, banane sau ciocolată, până la combinații personalizate cu diverse fructe și arome, băutura poate fi adaptată ușor în funcție de preferințe.

Rețetă de milkshake cu banane și căpșuni

Ingrediente

Pentru prepararea rețetei sunt necesare căpșuni proaspete, banane coapte, lapte și un îndulcitor natural, precum mierea. Opțional pot fi adăugate cuburi de gheață pentru un efect mai răcoritor.

Mod de preparare

Procesul începe cu spălarea și curățarea căpșunilor, care se taie apoi în jumătăți sau sferturi. Bananele se curăță și se adaugă peste fructe, toate fiind mixate cu ajutorul unui blender până la obținerea unui piure fin și omogen.

Ulterior, se adaugă laptele, iar în funcție de preferințe, mierea pentru un gust mai dulce. Amestecul se omogenizează, rezultând o băutură cremoasă, care poate fi servită imediat.

Pentru o variantă mai rece, cuburile de gheață pot fi adăugate fie direct în blender, fie în pahare, după preparare.

O băutură versatilă și nutritivă

Milkshake-ul poate fi adaptat ușor, în funcție de preferințe: proporția dintre banane și căpșuni poate fi modificată, iar consistența ajustată prin cantitatea de lapte. De asemenea, pot fi adăugate arome suplimentare, precum vanilie sau mentă.

Pe lângă gustul plăcut, băutura este considerată și o sursă de calciu și vitamine, fiind apreciată inclusiv de copii, potrivit hellotaste.ro.