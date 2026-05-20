„Contemporan în România”: Big Band-ul Radio ne dă întâlnire cu jazz-ul autohton, joi, 21 mai

Joi, 21 mai 2026 (de la 19.00) Big Band-ul Radio România dirijat de Simona Strungaru vă invită să descoperiți cele mai noi creații de jazz autohtone, semnate de muzicienii Big Band-ului Radio România şi de invitații lor speciali, în cea de-a 3-a ediție a seriei intitulate „Contemporan în România”, proiect inițiat în noiembrie 2023. Printre piesele pe care le veți asculta se numără „Stelele-n Cer” de Sebastian Burneci, suita „Spiralele Timpului” de Robert Cozma, „Silent Shouting” de Paolo Profeti, „Pilgrimage” de Cătălin Milea, „Aquarius Universe” de Nicu Patoi, sau „No Name Funk” de Nicolas Simion.

Într-un frumos și inedit dialog între forme de exprimare artistică, mai exact între muzică și arte vizuale, în foaierul Sălii Radio, la ora 18.00, va fi vernisată expoziția „Vibrații”, realizată de elevii Liceului de Artă „Nicolae Tonitza” (sub îndrumarea prof. Anca-Maria Ciofîrlă). Ilustrația grafică a afișului serii este semnată de Maia Gheorghiu.

În programul serii, o pondere specială va avea momentul comemorativ Mircea Tiberian, avându-i ca protagoniști pe saxofonistul Nicolas Simion și cântăreața Nadia Trohin, colaboratori constanți ai artistului omagiat.

Mircea Tiberian, unul dintre cei mai valoroși artiști și pedagogi români de jazz, s-a stins din viață în octombrie 2025, lăsând în urmă o bogată moștenire culturală, atât prin cele 25 de albume, prin lucrările sale muzicale cât și prin scrieri de specialitate ca „Sunetul de referință și arca muzicii occidentale” (2013), „Domeniul muzical - o lume cu 4 dimensiuni” (2015) sau „Magister Musicae în Tara Surîsului” (2017). Originar din Sibiu, Mircea Tiberian a colaborat cu numeroși artiști internaționali, deschizând orizonturile jazz-ului autohton peste hotarele țării, în mod deosebit prin proiectul Interzone (din anii 1990). Artistul distins de șase ori cu Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, a fost fondatorul secției de jazz a Universității Naționale de Muzică București și mentorul mai multor generații de muzicieni.

Nadia Trohin este una dintre vocile expresive ale scenei de jazz din România, apreciată pentru versatilitatea sa artistică şi pentru colaborările cu muzicieni importanţi ai scenei jazzistice. De-a lungul carierei, a susţinut numeroase concerte în ţară şi în străinătate, colaborând cu artişti precum John Betsch, Chris Dahlgren, Mircea Tiberian şi Nicolas Simion, precum şi cu ansambluri ca Big Bandul Radio şi Big Band Jazz Society.

Parcursul său artistic a fost confirmat prin premii importante la concursuri de interpretare vocală, între care premiul I la Slavianski Bazar de la Vitebsk, premiul I la Million Ciudes de la Sofia şi premiul al III-lea la Cerbul de Aur de la Braşov. În 2010, a fost premiată şi în cadrul Festivalului de Jazz de la Târgu Mureş.

Discografia sa include albumele „Aleea Cosmonauţilor”, realizat alături de Mircea Tiberian şi lansat în 2019 la Platforma Muzicii Româneşti a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, şi „La margine de Bucureşti”, înregistrat împreună cu Mircea Tiberian, Chris Dahlgren şi Maurice de Martin, apărut la Soft Records, în 2011. Din parcursul său discografic mai fac parte albumele „Fata sihastră” şi „Creştini, Crăciunul a sosit”, realizate cu formaţia Millenium, precum şi înregistrarea „Cu noi este Dumnezeu”, alături de corala Vocile Primăverii, dirijată de Ştefan Andronic. A participat, de asemenea, la înregistrarea „Suitei a II-a de Crăciun” pentru soprană, tenor, cor şi orchestră de Viorel Munteanu, alături de Orchestra Simfonică a Companiei Tele-Radio Moldova, dirijată de Gheorghe Mustea.

Nadia Trohin este doctor în muzică al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, unde activează ca asistent universitar în cadrul secţiei de jazz.

Nicolas Simion s-a născut în 1959, în micul sat Dumbrăvița din Transilvania, în zona Carpaților. Talentul său muzical s-a manifestat încă de la o vârstă fragedă. A studiat la Liceul de Muzică din Brașov, apoi și-a continuat studiile de muzică clasică la Academia de Muzică din București. În acei ani, a început să fie atras de spontaneitatea și libertatea jazzului. Împreună cu pianistul Mircea Tiberian și saxofonistul Dan Mândrilă, a fondat grupul Opus 4, care, în anii 1980, a devenit rapid una dintre cele mai populare formații de jazz din România.

După numeroase concerte susținute în țară și invitații în străinătate, a decis să emigreze în Occident în 1989. A participat la importante festivaluri de jazz la Berlinul de Est și Varșovia și a avut ocazia să cânte la Viena alături de muzicieni internaționali de excepție, precum Leo Wright, Idris Muhammad, Jim Pepper, Harry Sokal și Christian Muthspiel. În 1992, a lansat primul său CD în Occident, intitulat „Black Sea”. De atunci, a continuat să lanseze albume și proiecte muzicale, colaborând cu numeroși muzicieni americani renumiți, printre care Graham Haynes, Lonnie Plaxico, Ed Schuller, Peter Perfido și pianistul Mal Waldron.

O colaborare artistică importantă în parcursul său a fost cea cu saxofonistul Lee Konitz. Colaborarea lor a dus la albumul în duo „The Big Rochade” și la numeroase concerte live, în special la sfârșitul anilor 1990. A lucrat, de asemenea, îndeaproape cu marele trompetist polonez Tomasz Stańko, alături de care a înregistrat câteva sesiuni remarcabile.

Compozitorul și dirijorul american Gunther Schuller a manifestat un puternic interes față de creația sa și a lansat câteva dintre înregistrările lui Nicolas Simion sub marca sa, GM. De asemenea, l-a invitat să participe ca solist la un proiect dedicat muzicii lui Jim Pepper.

Pe lângă jazz, Nicolas Simion a fost întotdeauna activ și ca autor de muzică contemporană. În 1995, a primit Premiul Körner din partea Ministerului Culturii din Austria. Una dintre lucrările sale majore, „Canzonieri Sacrale”, finalizată în 1998, combină muzică sacră din diferite culturi cu jazz și muzică orchestrală. Lucrarea a avut premiera la cea mai veche biserică din Viena, Sf. Ruprecht, iar ulterior o versiune extinsă a fost prezentată la ORF Radio Kulturhaus și interpretată la Brașov în 2001.

La sfârșitul anilor 1990, activitatea sa l-a adus tot mai frecvent în Germania, unde s-a stabilit definitiv în 1997. În anii următori, s-a concentrat asupra unui nou proiect de jazz inspirat de muzica balcanică, reconectându-se cu rădăcinile muzicale ale țării sale natale. Unul dintre rezultatele acestei călătorii artistice este proiectul „Lullabies”.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor – pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical.

Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și în Rețeaua Bilete.ro. Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Sălii Radio (tel. 021 314.68.00).

