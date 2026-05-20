Insula din Grecia unde românii își cumpără case de vacanță

Tendința pare să se mențină și în 2026, în contextul în care anumite zone încă oferă prețuri cmult mai mici decât în multe orașe din România.

Thassos, insula preferată de români

Printre destinațiile preferate de români este Thassos, considerată de mulți una dintre cele mai accesibile și liniștite insule grecești. Zona continuă să fie căutată pentru atmosfera sa relaxată, satele tradiționale și apropierea de România, care permite accesul relativ facil, inclusiv cu autoturismul.

În anumite localități mai puțin turistice, prețurile proprietăților rămân competitive, ceea ce a alimentat interesul investitorilor români care caută atât locuințe de vacanță, cât și opțiuni pentru sejururi prelungite.

De ce aleg românii Grecia

Pentru mulți cumpărători, decizia nu mai ține exclusiv de investiție financiară, ci de stilul de viață. Liniștea, clima blândă și proximitatea față de mare sunt printre principalele criterii.

Tot mai mulți români caută proprietăți în sate liniștite, case tradiționale sau locuințe aproape de plajă, în destinații unde ritmul vieții este mai relaxat, iar costurile de întreținere rămân rezonabile.

Grecia continuă să fie atractivă și datorită accesibilității: distanță relativ mică față de România, posibilitatea deplasării cu mașina și un climat favorabil pe o perioadă mai mare din an.

Cât costă o casă pe insulele grecești

Prețurile variază semnificativ în funcție de localizare, distanța față de mare, starea proprietății și nivelul de renovare. În satele mai puțin turistice, locuințele vechi costă câteva zeci de mii de euro, în timp ce proprietățile modernizate sau cele aflate în zone premium ajung la sume considerabil mai mari.

În multe cazuri, cumpărătorii români afirmă că au găsit oferte mai accesibile decât apartamentele noi din marile orașe din România, ceea ce a contribuit la creșterea interesului pentru piața imobiliară din Grecia.

Alte insule dorite de români

Pe lângă Thassos, tot mai mulți români analizează opțiuni și în alte zone, precum Evia, Lefkada sau anumite regiuni din Creta. Interesul este concentrat în special pe locații mai puțin aglomerate, cu acces la natură și costuri de trai mai reduse.

Preferința pentru astfel de zone reflectă o schimbare mai amplă de mentalitate, în care cumpărătorii nu mai caută doar destinații de vacanță, ci locuri în care ar putea locui o parte din an.

În ultimii ani, tot mai mulți oameni își reevaluează stilul de viață, punând accent pe liniște, spațiu și apropierea de natură. Grecia rămâne una dintre destinațiile care răspund acestor așteptări, oferind un ritm de viață mai lent și un cadru considerat de mulți drept ideal pentru relaxare, notează spynews.ro.

Insulele grecești continuă astfel să fie printre cele mai căutate opțiuni pentru românii interesați de case de vacanță, fie ca investiție, fie ca refugiu sezonier într-un stil de viață mai calm și mai simplu.

