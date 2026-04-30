Desert de vară: Cum să prepari tort cu căpșuni și mascarpone

Preparatul este specific sezonului căpșunilor, iar aroma lor ușor acrișoară completează perfect dulceața cremei. În bucătăria europeană, astfel de combinații sunt frecvent întâlnite, fiecare rețetă adaptându-se gusturilor locale, dar păstrând blatul pufos și crema aerată, pe bază de fructe.

Rețetă de tort cu căpșuni și mascarpone

Ingrediente

Pentru blat sunt necesare ouă, zahăr, făină, zahăr vanilat și un praf de sare, iar crema se bazează pe căpșuni proaspete, mascarpone și smântână pentru frișcă. Preparatul nu necesită tehnici complicate, însă respectarea pașilor este esențială pentru obținerea unei texturi aerate și a unei creme stabile.

Mod de preparare

Blatul se realizează prin separarea ouălor și baterea albușurilor până la obținerea unei spume ferme, peste care se încorporează treptat zahărul, gălbenușurile și făina. Compoziția se coace la temperatură moderată, iar după răcire se taie în straturi egale.

Pentru cremă, căpșunile sunt fierte ușor cu zahăr, apoi transformate în piure și strecurate pentru o textură fină. Acest amestec se combină cu mascarpone și frișcă bătută, rezultând o cremă aerată, cu gust intens de fructe și consistență stabilă.

Foile de blat se însiropează ușor, apoi se alternează cu straturi generoase de cremă. Tortul este acoperit la exterior și decorat cu căpșuni proaspete, pentru un aspect simplu și natural. Preparatul necesită câteva ore de refrigerare înainte de servire, pentru a permite aromelor să se întrepătrundă.

Un desert echilibrat și versatil

Rezultatul final este un tort ușor, cu textură fină și aromă intensă de căpșuni, în care crema de mascarpone aduce echilibru fără a încărca gustul. Preparatul este potrivit atât pentru mesele de familie, cât și pentru ocazii speciale, fiind apreciat pentru simplitate, prospețime și aspectul natural, potrivit a1.ro.