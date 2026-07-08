Un desert românesc face senzație în Japonia. Cât costă în restaurantele nipone?

Papanașii au fost incluși în oferta unuia dintre cele mai mari lanțuri de restaurante cu sushi din țara niponă, într-o inițiativă de promovare a gastronomiei românești peste hotare.

Anunțul a fost făcut de Ambasada României în Japonia, care a salutat apariția desertului tradițional românesc în meniul restaurantelor japoneze.

Papanașii, în meniul restaurantelor Kura Sushi

Desertul românesc poate fi comandat în lanțul de restaurante Kura Sushi, unul dintre cei mai cunoscuți operatori de restaurante cu sushi din Japonia.

„Am descoperit desertul tradițional românesc papanași la Kura Sushi”, au transmis reprezentanții Ambasadei României în Japonia, într-un mesaj publicat în limbile română și japoneză.

O porție de papanași este vândută în Japonia la prețul de 310 yeni, echivalentul a aproximativ 9 lei.

Ce sunt papanașii?

Papanașii reprezintă unul dintre cele mai cunoscute deserturi tradiționale românești. Rețeta clasică are la bază brânză dulce de vaci, ouă și făină sau griș, iar preparatul este apreciat pentru textura pufoasă și combinația dintre dulce și acrișor.

În bucătăria românească există două variante principale de preparare. Cea mai populară este varianta prăjită, servită cu smântână și dulceață, întâlnită frecvent în restaurante. O altă variantă este cea fiartă, specifică mai ales în Transilvania și Bucovina.

Pentru rețeta clasică, brânza de vaci se amestecă împreună cu ouă, făină, puțin zahăr și sare. Aluatul obținut este modelat în forma specifică papanașilor, apoi preparat prin prăjire sau fierbere, în funcție de rețetă.

Citește și Fierți sau prăjiți? Rețeta tradițională de papanași: secretele unei texturi perfecte

Varianta prăjită este servită de obicei cu smântână și dulceață de afine, vișine sau alte fructe, devenind unul dintre simbolurile gastronomiei românești, notează dcnews.ro.

Prezența papanașilor în meniul unui lanț important de restaurante din Japonia reprezintă o nouă ocazie de promovare a tradițiilor culinare românești pe plan internațional.