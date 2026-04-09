Drob de miel ca la bunica. Rețeta pas cu pas

Aromat, fraged și plin de verdeață, drobul este, de fapt, o rețetă tradițională românească ce combină organele de miel cu ouă și ierburi proaspete, rezultatul fiind un preparat gustos care se servește rece, ca aperitiv.

Dacă respecți câteva reguli simple, drobul de miel iese perfect: nu este uscat, nu este sfărâmicios și are o aromă excelentă.

Ingrediente pentru drob de miel

organe de miel (ficat, plămâni, inimă, rinichi)

2-3 ouă crude

2 ouă fierte

1 legătură ceapă verde

1 legătură usturoi verde

1 legătură pătrunjel

1 legătură mărar

1 felie pâine înmuiată în lapte (opțional)

sare

piper

1 lingură ulei

prapur de miel (dacă aveți)

Cum se prepară drobul de miel – pas cu pas

1. Fierberea organelor

Organele de miel se spală foarte bine și se pun la fiert în apă cu puțină sare. Se fierb aproximativ 30–40 de minute, apoi se scot și se lasă la răcit.

2. Tocarea ingredientelor

Organele fierte se toacă mărunt, fie la cuțit, fie prin mașina de tocat. Se toacă și ceapa verde, usturoiul verde, pătrunjelul și mărarul.

3. Amestecul pentru drob

Într-un bol mare se pun:

organele tocate

verdeața

ouăle crude

pâinea înmuiată și stoarsă

sare și piper

Se amestecă bine până se obține o compoziție omogenă.

4. Asamblarea drobului

Tava se unge cu puțin ulei și se tapetează cu prapurul de miel.

Se pune jumătate din compoziție, apoi se așază ouăle fierte întregi pe mijloc, după care se adaugă restul de compoziție. Se acoperă cu prapur.

5. Coacerea

Drobul se coace în cuptorul preîncălzit la 180°C, aproximativ 40–45 de minute, până se rumenește frumos deasupra.

După ce este gata, se lasă la răcit complet, apoi se taie felii.

Trucuri pentru cel mai bun drob de miel

Nu toca organele prea fin – drobul trebuie să aibă textură.

Pune multă verdeață – de aici vine aroma.

Nu pune prea multe ouă crude – drobul devine tare.

Lasă drobul să se răcească înainte de tăiere, altfel se sfărâmă.

Poți adăuga și puțină carne de miel tocată pentru un gust mai bogat.

Cum se servește drobul de miel

Drobul se servește rece, ca aperitiv, cu:

ceapă verde

ridichi

salată verde

muștar

pâine de casă

Este unul dintre cele mai iubite preparate tradiționale de Paște și aproape nelipsit de pe mesele românilor în ziua de Înviere.