Gătește pentru persoana iubită și transformă Valentine’s Day într-o amintire de neuitat

Iată un meniu complet – aperitiv, fel principal și desert – care arată spectaculos, dar se prepară fără stres.

Aperitiv: Bruschete cu cremă de brânză și somon afumat

Ingrediente (2 porții):

1 baghetă sau pâine ciabatta

150 g cremă de brânză

100 g somon afumat

zeamă de lămâie

mărar proaspăt

piper proaspăt măcinat

Mod de preparare:

Taie pâinea felii și prăjește-le ușor în cuptor sau tigaie.

Amestecă crema de brânză cu puțină zeamă de lămâie și piper.

Unge fiecare felie, adaugă somonul și decorează cu mărar.

Se pregătesc în 10 minute și sunt perfecte alături de un pahar de prosecco.

Fel principal: Paste cremoase cu creveți și usturoi

Ingrediente:

200 g paste (tagliatelle sau spaghetti)

250 g creveți decorticați

2 căței de usturoi

200 ml smântână pentru gătit

50 g parmezan ras

2 linguri ulei de măsline

sare, piper

pătrunjel proaspăt

Mod de preparare:

Fierbe pastele conform instrucțiunilor.

Într-o tigaie, călește usturoiul în ulei de măsline (30 secunde).

Adaugă creveții și gătește 2–3 minute.

Toarnă smântâna și lasă să se lege sosul.

Adaugă parmezanul și pastele scurse.

Amestecă bine și presară pătrunjel.

Este un preparat rafinat, dar gata în mai puțin de 20 de minute.

Desert: Căpșuni în ciocolată și mini lava cake

Căpșuni în ciocolată (super rapide)

Ingrediente:

200 g ciocolată neagră

căpșuni proaspete

Preparare:

Topește ciocolata la bain-marie.

Treci căpșunile prin ciocolată.

Lasă-le la frigider 15 minute.

Lava cake (pentru efect „wow”)

Ingrediente:

100 g ciocolată neagră

80 g unt

2 ouă

40 g zahăr

30 g făină

Preparare:

Topește ciocolata cu untul.

Amestecă ouăle cu zahărul, apoi încorporează crema de ciocolată.

Adaugă făina și omogenizează.

Coace 8–9 minute la 200°C.

Interiorul rămâne moale și curgător – exact ca la restaurant.

Creează atmosfera perfectă (nu doar meniul contează)

O cină romantică nu înseamnă doar mâncare:

folosește lumânări sau lumină caldă

pune muzică discretă în fundal

alege farfurii simple, elegante

nu încărca masa – minimalismul e mai romantic

gătește relaxat, nu în grabă

Secretul unei cine reușite de Valentine’s Day

Nu perfecțiunea impresionează, ci gestul.

Faptul că ai gătit, ai ales ingredientele și ai creat o atmosferă doar pentru voi transformă seara într-o amintire.