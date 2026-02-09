Gem de portocale de casă: rețetă simplă, cu rezultat spectaculos

Are o culoare strălucitoare, o textură catifelată și un gust aparte, unde dulcele se îmbină armonios cu note acrișoare și un amărui fin, specific cojii de portocală.

Spre deosebire de gemurile clasice din fructe de pădure sau din prune, gemul de portocale are o structură mai bogată și un profil aromatic complex. Secretul constă în folosirea întregului fruct — pulpă, suc și coajă — atent pregătite pentru a obține acel gust inconfundabil, intens, dar echilibrat. Coaja oferă personalitate gemului, fără a-l face neplăcut de amar, atunci când este pregătită corect.

Rezultatul este un gem dens, lucios, cu bucățele fine de coajă sau pulpă, ideal atât pentru întins pe pâine la micul dejun, cât și pentru umplerea prăjiturilor, clătitelor, ruladelor sau ca strat aromat într-un tort de casă, scrie hellotaste.ro.

Prepararea gemului de portocale necesită puțină răbdare, mai ales în etapa de tratare a cojilor. Opărirea lor reduce excesul de amăreală, dar păstrează aroma intensă a citricelor. Fierberea atent controlată este esențială pentru ca gemul să se lege corect, fără a deveni prea tare sau prea fluid.

Ingrediente

1 kg portocale netratate, cu coajă subțire

800 g zahăr

300 ml apă

2 linguri suc de lămâie

Mod de preparare

Spală foarte bine portocalele sub jet de apă caldă și freacă-le coaja cu un burete curat, pentru a îndepărta orice urmă de ceară sau impurități. Usucă-le, apoi taie-le în jumătăți și stoarce sucul, pe care îl păstrezi deoparte.

Pulpa și coaja se taie în fâșii subțiri sau cuburi mici, în funcție de textura dorită pentru gem.

Pune coaja și pulpa tăiate într-o cratiță încăpătoare, acoperă-le cu apă rece și fierbe-le timp de 10 minute. Scurge apa și repetă procesul încă o dată. Această etapă ajută la reducerea amărelii, fără a elimina aroma specifică portocalei.

După a doua opărire, adaugă peste fructe sucul de portocale păstrat, cei 300 ml de apă și zahărul. Amestecă bine și pune cratița pe foc mediu, până când zahărul se dizolvă complet. Redu focul și continuă fierberea la foc mic.

Lasă gemul să fiarbă între 40 și 60 de minute, amestecând din când în când și îndepărtând spuma formată la suprafață. Spre final, adaugă sucul de lămâie, care ajută la legare și menține culoarea vie.

Pentru a verifica dacă gemul este gata, pune o picătură pe o farfurie rece. Dacă se încheagă și nu curge rapid, consistența este corectă. Dacă este prea fluid, mai fierbe câteva minute și testează din nou.

Toarnă gemul fierbinte în borcane sterilizate, închide-le ermetic și întoarce-le cu capacul în jos timp de 5–10 minute. Apoi lasă-le să se răcească complet, acoperite cu un prosop.

Sfaturi utile

Pentru un gem mai fin, poți pasa parțial compoziția cu un blender înainte de finalul fierberii.

Pentru un plus de aromă, adaugă un baton mic de scorțișoară sau câteva cuișoare în timpul fierberii, pe care le îndepărtezi înainte de a turna gemul în borcane.

Gemul de portocale se păstrează foarte bine într-un loc răcoros și întunecat, până la un an.

Aromat, versatil și ușor sofisticat, gemul de portocale este alegerea perfectă pentru cei care își doresc o conservă de casă cu personalitate, potrivită atât pentru micul dejun, cât și pentru deserturi rafinate.