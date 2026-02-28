Ghid practic pentru spălarea vaselor: Cum îndepărtezi depunerile de zahăr ars fără a le deteriora

Specialiștii spun însă că există câteva soluții simple și naturale care pot reda vaselor aspectul inițial, fără a le afecta suprafața.

Apa fierbinte

Cea mai la îndemână soluție de curățare presupune fierberea apei în cratița folosită. Acest procedeu ajută la înmuierea zahărului ars. Temperatura ridicată a apei reduce duritatea stratului caramelizat, facilitând desprinderea acestuia de pe fundul cratiței sau tigăii.

După ce apa începe să fiarbă, focul trebuie redus la minimum, iar vasul se lasă pe aragaz timp de circa 10 minute. În acest interval se poate utiliza o ustensilă din lemn sau plastic pentru a desprinde treptat depunerile. Dacă stratul de zahăr este foarte gros, procedura poate fi repetată până la curățarea completă.

Bicarbonat de sodiu și oțet alb

O altă soluție eficientă este combinația dintre bicarbonat de sodiu și oțet alb, cunoscută pentru proprietățile sale de curățare. Oțetul poate fi turnat direct în vas sau diluat cu apă, apoi adus la punctul de fierbere. După oprirea focului se adaugă aproximativ o cană de bicarbonat de sodiu.

Reacția chimică produsă ajută la desprinderea zahărului întărit. Procesul necesită însă răbdare. Dacă reziduurile persistă se poate repeta aplicarea ingredientelor și frecarea ușoară a suprafeței, adăugând mai mult bicarbonat acolo unde este nevoie.

Soluția surprinzătoare: ketchup

O metodă mai puțin cunoscută dar eficient, implică folosirea ketchup-ului. Datorită conținutului de acid acetic – prezent și în oțet – acest sos poate contribui la descompunerea resturilor lipite, inclusiv a zahărului caramelizat.

Aplicarea este simplă: zona afectată se acoperă cu un strat generos de ketchup și se lasă să acționeze peste noapte. A doua zi, depunerile ar trebui să fie mai ușor de îndepărtat, fără a fi necesară frecarea agresivă.

Specialiștii atrag atenția că, indiferent de metoda aleasă, este important să fie evitatî utilizarea bureților abrazivi sau a obiectelor metalice dure, care pot zgâria suprafața vaselor, potrivit helotaste.ro.