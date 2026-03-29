Greșeala frecventă pe care o faci când folosești air fryer-ul. Cum îți poate afecta blatul din bucătărie

Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că utilizarea incorectă a acestuia poate duce, în timp, la deteriorarea suprafețelor din bucătărie.

Un obicei aparent inofensiv

Deși nu atinge temperaturi comparabile cu cele ale unei tigăi încinse, aparatul generează căldură constantă în timpul funcționării. Lăsat direct pe blat, în același loc, acesta poate afecta materialele din care este realizată suprafața de lucru.

Experții avertizează că efectele nu apar imediat, ele se acumulează în timp, ceea ce le face mai greu de observat la început.

„Căldura continuă să se acumuleze sub aparat în timpul funcționării. Atunci când este transferată repetat în aceeași zonă, anumite materiale pot începe să reacționeze”, explică Simon Roberts, specialist în suprafețe de lucru.

Cum afectează blatul din bucătărie

Utilizarea frecventă a aparatului în același punct poate duce la apariția unor probleme vizibile. În cazul blaturilor laminate pot apărea umflături sau desprinderi ale straturilor interioare. În cazul suprafețelor din lemn, expunerea repetată la căldură poate provoca uscarea materialului, pete sau modificări de culoare.

Chiar și materialele compozite, considerate mai rezistente, nu sunt complet imune dacă sunt expuse constant la aceeași sursă de căldură.

Unde apare problema

Un alt aspect important ține de modul în care aparatul evacuează aerul fierbinte. Majoritatea modelelor eliberează căldura prin partea din spate sau inferioară, ceea ce înseamnă că aceasta poate fi direcționată constant către blat sau peretele din apropiere.

În timp, acest flux repetat de aer fierbinte poate produce decolorări sau zone mate pe suprafețele expuse.

Cum poate fi prevenită deteriorarea

Specialiștii recomandă măsuri simple pentru a evita aceste probleme. Utilizarea unui suport termorezistent sau a unui tocător gros din lemn poate crea o barieră între aparat și blat, reducând astfel impactul direct al căldurii.

De asemenea, mutarea periodică a aparatului și evitarea utilizării sale în același loc pentru perioade îndelungate pot preveni deteriorarea suprafețelor.

Beneficii și limitări în utilizare

Pe de altă parte, cercetări recente realizate de specialiști de la University of Birmingham arată că gătitul cu air fryer poate produce mai puține particule poluante în aer, comparativ cu metodele tradiționale de prăjire.

Totuși, eficiența depinde și de întreținerea aparatului. Utilizarea repetată fără o curățare adecvată poate reduce beneficiile, afectând calitatea aerului din interiorul locuinței, potrivit a1.ro.