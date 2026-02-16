x close
Jurnalul.ro Timp liber Culinar Greseli în bucătărie: Cum repari ciorba după ce ai pus prea multă sare

de Redacția Jurnalul    |    16 Feb 2026   •   17:30
Sursa foto: Câteva trucuri simple te ajută să repari ciorba dacă ai sărat-o prea tare.

Excesul de sare poate transforma chiar și cele mai gustoase rețete într-un dezastru.

Ciorba rămâne unul dintre felurile preferate ale românilor, însă un praf de sare pus în plus o poate face de nemâncat. Din fericire, există metode simple prin care îi poți corecta gustul..

Pâinea, absorbant natural

Unul dintre cele mai eficiente trucuri este folosirea pâinii. Porii din miezul pâinii absorb o parte din lichidul sărat, reducând intensitatea sării și readucând echilibrul în ciorbă.

Pentru rezultate optime:

  • Alege o felie groasă de pâine albă, fără coajă sau integrală.

  • Introdu felia direct în oală pentru câteva minute.

  • Scoate pâinea înainte să se descompună complet, folosind o lingură sau un clește.

  • Alternativ, poți pune pâinea într-un săculeț de tifon și să o scufunzi în ciorbă pentru a evita dezintegrarea.

Alte metode eficiente

Pe lângă pâine, mai multe ingrediente pot ajuta la reducerea gustului sărat:

Cartoful – tăiat în cuburi și adăugat în supă absoarbe o parte din sare.

Orezul sau pastele – pot fi adăugate pentru a echilibra gustul preparatelor.

Apa sau supă nesărată – soluția ideală pentru cantități mari de sare.

Lămâie sau zahăr – câteva picături de suc de lămâie sau o lingură de zahăr pot neutraliza excesul de sare și pot echilibra aromele, potrivit a1.ro.

Micile erori culinare nu trebuie să ducă la aruncarea preparatelor. Folosind trucuri simple, preparatele își recapătă gustul dorit. 

 

