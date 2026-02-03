Huevos tontos, mâncarea săracului: Rețeta tradițională spaniolă care te dă pe spate

Se prepară rapid, din ouă și pâine uscată, și sunt perfecte atunci când vrei să gătești economic, gustos și fără risipă alimentară.

Cu doar câteva ingrediente de bază, această rețetă de valorificare a resturilor se transformă într-un aperitiv, fel principal sau garnitură extrem de sățioasă, scrie 20minutos.es.

De ce sunt ouăle ingredientul ideal în bucătărie

Ouăle sunt printre cele mai versatile și accesibile alimente:

pot fi prăjite, fierte, poșate, coapte sau folosite în deserturi

sunt bogate în proteine, vitamine și minerale

se gătesc rapid și se combină ușor cu alte ingrediente simple

Iar atunci când ai și pâine veche, huevos tontos sunt soluția perfectă pentru a nu arunca nimic.

Huevos tontos – rețetă tradițională spaniolă de valorificare a pâinii vechi

Această rețetă apare în volumul „Hoy cocinas tú” semnat de Mónica Cortés și Marc Balló și este un exemplu clasic de bucătărie modestă, dar plină de gust.

„Cu doar câteva ouă, pâine uscată, usturoi și pătrunjel, bunicile noastre reușeau să pregătească un fel de mâncare complet și delicios.”

Ingrediente

2 ouă

4–5 felii de pâine veche

4 linguri de lapte

2 căței de usturoi

4 fire de pătrunjel proaspăt

ulei de măsline extravirgin (pentru prăjit)

sare și piper, după gust

Mod de preparare

Bate ouăle într-un bol încăpător.

Rupe pâinea veche în bucăți mici și adaug-o peste ouă, împreună cu laptele.

Toacă mărunt usturoiul și pătrunjelul și încorporează-le în compoziție.

Potrivește de sare și piper și amestecă până obții o masă umedă, dar ușor de modelat.

Dacă este prea moale, mai adaugă puțină pâine.

Modelează chifteluțe mici, rotunde sau ovale.

Prăjește-le în ulei încins până devin aurii.

Scoate-le pe hârtie absorbantă și servește-le calde.

Sfaturi pentru un gust și mai bun

Adaugă un vârf de chimion măcinat pentru aromă

Servește-le cu maioneză de usturoi sau aioli

Sunt excelente și în supă sau zeamă fierbinte, exact cum se mâncau odinioară

Beneficiile ouălor pentru sănătate

Ouăle sunt un aliment de bază al dietei mediteraneene și conțin:

13 vitamine și minerale esențiale

proteine de calitate

grăsimi sănătoase

Valori nutriționale (100 g ou)

70 kcal

6,3 g proteine

5 g grăsimi

0,6 g carbohidrați

186 mg colesterol

65 mg sodiu

Huevos tontos sunt dovada că mâncarea simplă poate fi extraordinar de bună. O rețetă rapidă, ieftină și plină de gust, ideală pentru cei care vor să gătească responsabil și fără risipă.