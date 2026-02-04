Înghețată de busuioc cu ulei de măsline: desertul care sfidează regulile

La prima vedere, înghețata de busuioc cu ulei de măsline sună ca o provocare inutilă. Busuiocul îl asociem cu paste, sosuri sau salate, iar uleiul de măsline cu bucătăria sărată. Și totuși, în gastronomia de fine dining, această combinație este considerată un desert sofisticat, proaspăt și surprinzător de echilibrat.

Rezultatul? O înghețată fină, parfumată, cu note verzi și proaspete, în care dulceața discretă este pusă în valoare de grăsimea elegantă a uleiului de măsline extravirgin.

De ce funcționează combinația

Busuiocul are o aromă ușor dulceagă, vegetală și răcoritoare, care se potrivește perfect cu grăsimea rotundă și fructată a uleiului de măsline bun. În loc să domine desertul, cele două ingrediente se completează, oferind:

prospețime intensă

senzație cremoasă fără greutate

un gust „curat”, care nu obosește

Este genul de desert care se simte gourmet, chiar dacă este făcut acasă.

Ingrediente (4 porții)

250 ml smântână pentru frișcă (min. 30% grăsime)

150 ml lapte integral

100 g zahăr

1 legătură mare de busuioc proaspăt

2 linguri ulei de măsline extravirgin (de foarte bună calitate)

un praf de sare

opțional: puțină coajă rasă de lămâie

Mod de preparare

Infuzarea busuiocului

Încălzește laptele cu smântâna și zahărul, fără să ajungă la fierbere. Oprește focul, adaugă frunzele de busuioc rupte ușor și acoperă. Lasă la infuzat 20–30 de minute.

Mixare și strecurare

Pasează compoziția cu blenderul, apoi strecoară fin pentru a obține o bază netedă, de culoare verde pal.

Adăugarea uleiului de măsline

Când amestecul s-a răcit, adaugă uleiul de măsline și un praf de sare. Mixează din nou scurt, pentru emulsie perfectă.

Congelare

Toarnă compoziția într-o caserolă și congelează, amestecând la fiecare 30–40 de minute de 3–4 ori, pentru o textură cremoasă.

(Sau folosește o mașină de înghețată, dacă ai.)

Cum se servește

Această înghețată nu are nevoie de topping-uri complicate. Cele mai bune variante sunt:

câteva picături suplimentare de ulei de măsline extravirgin

sare de mare fulgi, foarte fin

căpșuni proaspete sau piersici

biscuiți simpli, fără aromă puternică

Este excelentă și ca intermezzo între feluri sau ca desert ușor după o masă bogată.

De ce merită să o încerci

este diferită, dar nu șocantă

are gust proaspăt, sofisticat și memorabil

arată spectaculos într-un meniu de vară

demonstrează că deserturile pot fi creative fără a fi complicate

Înghețata de busuioc cu ulei de măsline este genul de rețetă care schimbă percepții. Pare greșită până o guști. După aceea, pare inevitabilă.