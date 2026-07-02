Înghețată de Dubai făcută acasă. Rețeta desertului viral cu ciocolată, fistic și foi crocante

Dacă vrei să impresionezi familia sau invitații în această vară, această rețetă transformă câteva ingrediente premium într-o înghețată cremoasă, cu aspect spectaculos și aromă rafinată.
Rețetă de înghețată Dubai Chocolate
Porții: 4
Timp de pregătire: 45 de minute
Timp de congelare: 2-3 ore
Grad de dificultate: Mediu
Ingrediente
Pentru pasta de fistic
- 200 g fistic decojit
- 60 ml ulei de floarea-soarelui
Pentru stratul crocant
- 100 g foi kataifi (sau alte foi foarte subțiri)
- 1 lingură unt
- 30 g zahăr pudră
- 20 ml ulei de floarea-soarelui
Pentru înghețată
- 500 ml frișcă lichidă cu minimum 35% grăsime
- 250 g lapte condensat îndulcit
- un praf de sare
Pentru asamblare
- 100 g ciocolată de menaj sau ciocolată pentru glazură, topită
- 20 g fistic mărunțit
- Pentru decor
- ciocolată topită
- fistic tocat fin
Cum se prepară
1. Pregătește pasta de fistic
Încinge cuptorul la 160°C. Întinde fisticul într-o tavă și coace-l aproximativ 10 minute, până devine ușor rumenit și aromat.
Lasă-l să se răcească cinci minute, apoi pune-l într-un robot de bucătărie împreună cu uleiul. Mixează 2-3 minute, până obții o pastă fină și cremoasă.
2. Prepară stratul crocant
Rupe foile kataifi în bucăți mici.
Topește untul într-o tigaie și prăjește foile timp de 5-6 minute, amestecând continuu, până devin aurii și crocante.
Lasă-le să se răcească aproximativ 15 minute, apoi încorporează:
- 150 g din pasta de fistic;
- zahărul pudră;
- uleiul.
Amestecă bine până obții o compoziție omogenă.
3. Prepară baza de înghețată
Într-un bol mare mixează:
- frișca lichidă;
- laptele condensat;
- restul pastei de fistic;
- un praf de sare.
Bate compoziția 4-5 minute, până devine aerată și cremoasă.
Tapetează o formă de chec cu folie alimentară.
4. Asamblează desertul
Pune pe fundul formei:
- un strat de cremă;
- un strat din amestecul crocant;
- un strat subțire de ciocolată topită.
Repetă procedeul de încă două ori, pentru a obține trei straturi complete.
La final presară fisticul mărunțit.
Acoperă forma cu folie și las-o la congelator timp de 2-3 ore.
Cum se servește
Scoate înghețata din congelator cu câteva minute înainte de servire, pentru a se porționa mai ușor.
Servește-o în cupe sau sub formă de globuri și decoreaz-o cu:
- ciocolată topită;
- fistic tocat fin.
De ce a devenit atât de populară înghețata Dubai Chocolate
Succesul acestui desert vine din combinația dintre trei texturi spectaculoase: crema fină de fistic, ciocolata intensă și stratul crocant din foi kataifi. Inspirată de celebra ciocolată Dubai, rețeta oferă un rezultat elegant și sofisticat, perfect pentru zilele călduroase de vară sau pentru mesele festive.
Cu ingrediente de calitate și puțină răbdare, poți obține acasă un desert care rivalizează cu cele servite în cofetăriile premium.