Înghețată de Dubai făcută acasă. Rețeta desertului viral cu ciocolată, fistic și foi crocante

Dacă vrei să impresionezi familia sau invitații în această vară, această rețetă transformă câteva ingrediente premium într-o înghețată cremoasă, cu aspect spectaculos și aromă rafinată.

Rețetă de înghețată Dubai Chocolate

Porții: 4

Timp de pregătire: 45 de minute

Timp de congelare: 2-3 ore

Grad de dificultate: Mediu

Ingrediente

Pentru pasta de fistic

200 g fistic decojit

60 ml ulei de floarea-soarelui

Pentru stratul crocant

100 g foi kataifi (sau alte foi foarte subțiri)

1 lingură unt

30 g zahăr pudră

20 ml ulei de floarea-soarelui

Pentru înghețată

500 ml frișcă lichidă cu minimum 35% grăsime

250 g lapte condensat îndulcit

un praf de sare

Pentru asamblare

100 g ciocolată de menaj sau ciocolată pentru glazură, topită

20 g fistic mărunțit

Pentru decor

ciocolată topită

fistic tocat fin

Cum se prepară

1. Pregătește pasta de fistic

Încinge cuptorul la 160°C. Întinde fisticul într-o tavă și coace-l aproximativ 10 minute, până devine ușor rumenit și aromat.

Lasă-l să se răcească cinci minute, apoi pune-l într-un robot de bucătărie împreună cu uleiul. Mixează 2-3 minute, până obții o pastă fină și cremoasă.

2. Prepară stratul crocant

Rupe foile kataifi în bucăți mici.

Topește untul într-o tigaie și prăjește foile timp de 5-6 minute, amestecând continuu, până devin aurii și crocante.

Lasă-le să se răcească aproximativ 15 minute, apoi încorporează:

150 g din pasta de fistic;

zahărul pudră;

uleiul.

Amestecă bine până obții o compoziție omogenă.

3. Prepară baza de înghețată

Într-un bol mare mixează:

frișca lichidă;

laptele condensat;

restul pastei de fistic;

un praf de sare.

Bate compoziția 4-5 minute, până devine aerată și cremoasă.

Tapetează o formă de chec cu folie alimentară.

4. Asamblează desertul

Pune pe fundul formei:

un strat de cremă;

un strat din amestecul crocant;

un strat subțire de ciocolată topită.

Repetă procedeul de încă două ori, pentru a obține trei straturi complete.

La final presară fisticul mărunțit.

Acoperă forma cu folie și las-o la congelator timp de 2-3 ore.

Cum se servește

Scoate înghețata din congelator cu câteva minute înainte de servire, pentru a se porționa mai ușor.

Servește-o în cupe sau sub formă de globuri și decoreaz-o cu:

ciocolată topită;

fistic tocat fin.

De ce a devenit atât de populară înghețata Dubai Chocolate

Succesul acestui desert vine din combinația dintre trei texturi spectaculoase: crema fină de fistic, ciocolata intensă și stratul crocant din foi kataifi. Inspirată de celebra ciocolată Dubai, rețeta oferă un rezultat elegant și sofisticat, perfect pentru zilele călduroase de vară sau pentru mesele festive.

Cu ingrediente de calitate și puțină răbdare, poți obține acasă un desert care rivalizează cu cele servite în cofetăriile premium.