Ingredientul secret din înghețata turcească. O rețetă veche de secole

Ingredientul pe care îl conține este pe cale de dispariție din cauza recoltării excesive: salepul, o făină obținută din tuberculii unei specii de orhidee sălbatică.

Ce este dondurma?

Pentru mulți turiști, prima întâlnire cu dondurma are loc pe străzile aglomerate din Istanbul, unde vânzătorii transformă servirea înghețatei într-un adevărat spectacol. Cu ajutorul unor tije metalice lungi, aceștia întind, răsucesc și ridică înghețata fără ca aceasta să cadă.

Textura sa neobișnuită este dată de combinația dintre salep și mastic, o rășină vegetală care îi oferă elasticitate și consistență.

Originară din regiunea Kahramanmaraș, în sudul Turciei, dondurma este una dintre cele mai reprezentative specialități ale țării.

În rețeta tradițională, înghețata este preparată din lapte, zahăr și salep. Acest ingredient este obținut prin măcinarea tuberculilor unei specii de orhidee care crește în mod natural în anumite regiuni ale Turciei.

Specialiștii explică faptul că salepul conține glucomanan, o substanță capabilă să absoarbă și să rețină cantități foarte mari de apă. Această proprietate oferă înghețatei textura densă și elastică care a făcut-o celebră în întreaga lume.

Datorită punctului de topire mai ridicat, dondurma poate fi servită la temperaturi mai mari decât înghețata obișnuită, fără să își piardă forma.

Orhideele pentru salep, amenințate de recoltarea excesivă

Popularitatea produsului are însă și efecte negative. Pentru obținerea unui singur kilogram de pudră de salep sunt necesare între 1.000 și 2.000 de plante de orhidee, iar cererea ridicată a dus la exploatarea excesivă.

În prezent, speciile folosite pentru producerea salepului sunt protejate prin legislație internațională, iar exportul acestui ingredient din Turcia este strict reglementat.

Experții avertizează că milioane de plante continuă să fie recoltate ilegal în fiecare an, ceea ce pune în pericol supraviețuirea unor populații de orhidee sălbatice.

Alternative artificiale și eforturi pentru conservare

Pe fondul restricțiilor și al rarității ingredientului, numeroși producători au început să utilizeze înlocuitori sintetici ai salepului. Totuși, cunoscătorii susțin că aceștia nu pot reproduce în totalitate textura și aroma versiunii autentice.

Unele afaceri din Turcia au început să colaboreze cu ferme și cultivatori locali pentru a susține metode de producție sustenabile și a reduce presiunea asupra orhideelor sălbatice.

O înghețată unică

Dondurma continuă să fie apreciată atât pentru gustul său intens, cât și pentru consistența unică. În ultimii ani, desertul a atras atenția specialiștilor gastronomi și a ghidurilor culinare internaționale, fiind inclus frecvent în topurile celor mai apreciate deserturi congelate din lume.

Deși înghețata italiană sau americană sunt mult mai cunoscute la nivel global, dondurma rămâne o experiență autentică, asociată în primul rând cu Turcia, unde poate fi degustată în forma sa tradițională, potrivit cnn.com.