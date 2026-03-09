Mucenici copți la air fryer, pufoși în doar câteva minute

În această zi, gospodinele pregătesc mucenici în formă de 8, simbol al infinitului și al jertfei martirilor creștini.

Dacă vrei o variantă mai rapidă și mai simplă, mucenicii la air fryer sunt o soluție excelentă. Se coc repede, ies pufoși la interior și ușor crocanți la exterior, iar aroma de miere și nucă îi face irezistibili.

Ingrediente pentru mucenici la air fryer

Pentru aproximativ 12–14 mucenici:

Pentru aluat

500 g făină

1 plic drojdie uscată (sau 25 g drojdie proaspătă)

250 ml lapte călduț

80 g zahăr

1 ou

50 g unt topit

1 plic zahăr vanilat

coaja rasă de la o lămâie

un praf de sare

Pentru decor

3–4 linguri miere

150 g nucă măcinată

puțin sirop de zahăr sau lapte pentru uns

Cum se prepară mucenicii la air fryer

1. Pregătirea aluatului

Într-un bol mare se amestecă drojdia cu laptele călduț și o lingură de zahăr. Se lasă 10 minute până începe să se activeze.

Se adaugă apoi:

oul

restul de zahăr

untul topit

zahărul vanilat

coaja de lămâie

sarea

Se încorporează făina treptat și se frământă până se obține un aluat elastic.

Acoperă bolul și lasă aluatul la dospit aproximativ 1 oră, până își dublează volumul.

2. Formarea mucenicilor

După ce aluatul a crescut, împarte-l în bucăți egale.

Rulează fiecare bucată într-un șnur subțire și formează cifra 8, forma tradițională a mucenicilor.

3. Coacerea în air fryer

Așază mucenicii în coșul aparatului, pe hârtie de copt.

Temperatură: 170°C

Timp de coacere: 10–12 minute

În funcție de aparat, pot fi gata chiar mai repede. Trebuie să fie aurii și ușor rumeniți.

4. Glazurarea

Imediat după coacere:

unge mucenicii cu miere

presară nucă măcinată din belșug

Această combinație le oferă aroma specifică mucenicilor moldovenești.

Sfaturi pentru mucenici perfecți

Dacă vrei mucenici mai pufoși, mai lasă-i 10 minute la dospit după modelare.

Pentru aromă intensă, adaugă în aluat coajă de portocală sau esență de rom.

Dacă preferi, poți face și sirop cu miere și apă pentru a-i însiropa ușor.

De ce se fac mucenici pe 9 martie

Mucenicii sunt preparați în memoria Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, soldați creștini martirizați în secolul al IV-lea pentru credința lor.

Forma de 8 simbolizează viața veșnică și infinitul, iar în tradiția românească acești colăcei sunt împărțiți pentru sufletele celor adormiți.

Mucenicii la air fryer sunt pufoși, aromați și mult mai rapizi de preparat, ideali pentru cei care vor să păstreze tradiția, dar într-o variantă modernă.