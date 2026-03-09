Mucenici copți la air fryer, pufoși în doar câteva minute

În această zi, gospodinele pregătesc mucenici în formă de 8, simbol al infinitului și al jertfei martirilor creștini.
Dacă vrei o variantă mai rapidă și mai simplă, mucenicii la air fryer sunt o soluție excelentă. Se coc repede, ies pufoși la interior și ușor crocanți la exterior, iar aroma de miere și nucă îi face irezistibili.
Ingrediente pentru mucenici la air fryer
Pentru aproximativ 12–14 mucenici:
Pentru aluat
500 g făină
- 1 plic drojdie uscată (sau 25 g drojdie proaspătă)
- 250 ml lapte călduț
- 80 g zahăr
- 1 ou
- 50 g unt topit
- 1 plic zahăr vanilat
- coaja rasă de la o lămâie
- un praf de sare
Pentru decor
- 3–4 linguri miere
- 150 g nucă măcinată
- puțin sirop de zahăr sau lapte pentru uns
Cum se prepară mucenicii la air fryer
1. Pregătirea aluatului
Într-un bol mare se amestecă drojdia cu laptele călduț și o lingură de zahăr. Se lasă 10 minute până începe să se activeze.
Se adaugă apoi:
- oul
- restul de zahăr
- untul topit
- zahărul vanilat
- coaja de lămâie
- sarea
Se încorporează făina treptat și se frământă până se obține un aluat elastic.
Acoperă bolul și lasă aluatul la dospit aproximativ 1 oră, până își dublează volumul.
2. Formarea mucenicilor
După ce aluatul a crescut, împarte-l în bucăți egale.
Rulează fiecare bucată într-un șnur subțire și formează cifra 8, forma tradițională a mucenicilor.
3. Coacerea în air fryer
Așază mucenicii în coșul aparatului, pe hârtie de copt.
Temperatură: 170°C
Timp de coacere: 10–12 minute
În funcție de aparat, pot fi gata chiar mai repede. Trebuie să fie aurii și ușor rumeniți.
4. Glazurarea
Imediat după coacere:
unge mucenicii cu miere
presară nucă măcinată din belșug
Această combinație le oferă aroma specifică mucenicilor moldovenești.
Sfaturi pentru mucenici perfecți
Dacă vrei mucenici mai pufoși, mai lasă-i 10 minute la dospit după modelare.
Pentru aromă intensă, adaugă în aluat coajă de portocală sau esență de rom.
Dacă preferi, poți face și sirop cu miere și apă pentru a-i însiropa ușor.
De ce se fac mucenici pe 9 martie
Mucenicii sunt preparați în memoria Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, soldați creștini martirizați în secolul al IV-lea pentru credința lor.
Forma de 8 simbolizează viața veșnică și infinitul, iar în tradiția românească acești colăcei sunt împărțiți pentru sufletele celor adormiți.
Mucenicii la air fryer sunt pufoși, aromați și mult mai rapizi de preparat, ideali pentru cei care vor să păstreze tradiția, dar într-o variantă modernă.