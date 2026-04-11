x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Pasca rapidă și cremoasă la airfryer

de Andreea Tiron    |    11 Apr 2026   •   07:20
Sursa foto: Dacă faci așa pasca la airfryer, iese perfectă

Dacă nu vrei să folosești cuptorul clasic sau vrei să faci o pască mai mică, pentru familie, pasca la airfryer este o soluție excelentă.

Se face rapid, nu se arde și iese foarte cremoasă la interior.

Ingrediente pentru pască la airfryer
Pentru aluat:

  • 250 g făină
  • 1 ou
  • 50 g zahăr
  • 50 g unt topit
  • 120 ml lapte călduț
  • 7 g drojdie uscată
  • 1 plic zahăr vanilat
  • coajă rasă de lămâie
  • un praf de sare

Pentru umplutură:

  • 400 g brânză dulce de vaci
  • 2 ouă
  • 80–100 g zahăr
  • 1 plic zahăr vanilat
  • coajă rasă de lămâie
  • 2 linguri smântână
  • 2 linguri griș
  • stafide (opțional)

Cum se prepară pasca la airfryer – pas cu pas
1. Prepararea aluatului

Amestecă drojdia cu laptele călduț și o linguriță de zahăr și lasă 10 minute.
Într-un bol mare pune făina, oul, zahărul, untul topit, coaja de lămâie, zahărul vanilat și sarea.
Adaugă drojdia activată și frământă până obții un aluat moale.
Lasă aluatul la dospit 45–60 minute.

2. Umplutura

Amestecă brânza dulce cu:

  • ouă
  • zahăr
  • smântână
  • griș
  • zahăr vanilat
  • coajă de lămâie
  • stafide

Trebuie să iasă o cremă groasă.

3. Asamblarea

Întinde aluatul și pune-l într-o tavă mică rotundă (care intră în airfryer), tapetată cu hârtie de copt.
Lasă puțin aluat pentru a face model deasupra (cruce sau împletitură).
Toarnă umplutura de brânză și decorează cu aluat.

4. Coacerea la airfryer

  1. Preîncălzește airfryer-ul la 160°C
  2. Coace pasca 25–30 minute
  3. Dacă se rumenește prea tare deasupra, acoperă cu hârtie de copt
  4. Las-o la răcit complet înainte de tăiere

Trucuri pentru pască perfectă la airfryer

  • Nu umple tava până sus – pasca mai crește
  • Brânza trebuie să fie bine scursă
  • Nu scoate pasca fierbinte din tavă
  • Se taie doar după ce s-a răcit complet
  • Poți adăuga și esență de rom pentru aromă

Varianta rapidă (fără aluat)

Dacă vrei pască foarte rapidă:

500 g brânză dulce
3 ouă
100 g zahăr
3 linguri griș
vanilie, lămâie, stafide

Amesteci tot și coci la 160°C timp de 20–25 minute.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: pască cu brânză dulce și stafide
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri