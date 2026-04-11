Pasca rapidă și cremoasă la airfryer

Se face rapid, nu se arde și iese foarte cremoasă la interior.

Ingrediente pentru pască la airfryer

Pentru aluat:

250 g făină

1 ou

50 g zahăr

50 g unt topit

120 ml lapte călduț

7 g drojdie uscată

1 plic zahăr vanilat

coajă rasă de lămâie

un praf de sare

Pentru umplutură:

400 g brânză dulce de vaci

2 ouă

80–100 g zahăr

1 plic zahăr vanilat

coajă rasă de lămâie

2 linguri smântână

2 linguri griș

stafide (opțional)

Cum se prepară pasca la airfryer – pas cu pas

1. Prepararea aluatului

Amestecă drojdia cu laptele călduț și o linguriță de zahăr și lasă 10 minute.

Într-un bol mare pune făina, oul, zahărul, untul topit, coaja de lămâie, zahărul vanilat și sarea.

Adaugă drojdia activată și frământă până obții un aluat moale.

Lasă aluatul la dospit 45–60 minute.

2. Umplutura

Amestecă brânza dulce cu:

ouă

zahăr

smântână

griș

zahăr vanilat

coajă de lămâie

stafide

Trebuie să iasă o cremă groasă.

3. Asamblarea

Întinde aluatul și pune-l într-o tavă mică rotundă (care intră în airfryer), tapetată cu hârtie de copt.

Lasă puțin aluat pentru a face model deasupra (cruce sau împletitură).

Toarnă umplutura de brânză și decorează cu aluat.

4. Coacerea la airfryer

Preîncălzește airfryer-ul la 160°C Coace pasca 25–30 minute Dacă se rumenește prea tare deasupra, acoperă cu hârtie de copt Las-o la răcit complet înainte de tăiere

Trucuri pentru pască perfectă la airfryer

Nu umple tava până sus – pasca mai crește

Brânza trebuie să fie bine scursă

Nu scoate pasca fierbinte din tavă

Se taie doar după ce s-a răcit complet

Poți adăuga și esență de rom pentru aromă

Varianta rapidă (fără aluat)

Dacă vrei pască foarte rapidă:

500 g brânză dulce

3 ouă

100 g zahăr

3 linguri griș

vanilie, lămâie, stafide

Amesteci tot și coci la 160°C timp de 20–25 minute.