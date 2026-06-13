Manichiura verii 2026: Minimalistă, elegantă și ușor de întreținut

În schimb, o nuanță delicată și aproape imperceptibilă a devenit preferată - manichiura „apă de trandafiri”.

Caracterizată printr-un roz translucid și un aspect natural, această tendință câștigă tot mai mult teren în saloanele de înfrumusețare și pe platformele de socializare, fiind apreciată pentru eleganța sa discretă.

Manichiura „apă de trandafiri”

Spre deosebire de nuanțele clasice de roz, manichiura „apă de trandafiri” oferă un efect subtil, menit să evidențieze frumusețea naturală a unghiilor, nu să o acopere.

Aspectul final este luminos și îngrijit, cu o strălucire fină care conferă mâinilor un aer elegant și rafinat. Specialiștii în frumusețe compară efectul cu un filtru delicat aplicat asupra unghiilor, care uniformizează și pune în valoare aspectul natural al acestora.

De ce este populară

Popularitatea acestei manichiuri este strâns legată de tendințele generale ale verii, când accentul cade pe naturalețe, machiaj minimalist și texturi ușoare.

Nuanța translucidă se potrivește perfect cu stilurile vestimentare lejere și cu look-urile simple, specifice sezonului cald. În plus, oferă un aspect îngrijit fără a atrage excesiv atenția.

Avantaje

Unul dintre principalele motive pentru care această tendință a devenit atât de apreciată este versatilitatea sa.

Manichiura poate fi purtată atât în contexte profesionale, cât și la evenimente casual sau ocazii speciale. De asemenea, nu intră în conflict cu alte elemente ale ținutei și completează cu ușurință orice stil vestimentar.

În plus, întreținerea este simplă. Datorită aspectului natural și transparenței culorii, eventualele semne de uzură sunt mai puțin vizibile comparativ cu nuanțele intense sau modelele complexe.

Minimalismul domină tendințele de beauty

Experții din industria frumuseții observă o orientare tot mai puternică spre estetica minimalistă, bazată pe aspecte naturale, texturi lucioase și culori delicate.

Manichiura „apă de trandafiri” se încadrează perfect în această direcție, oferind un rezultat sofisticat fără elemente extravagante. Deși discretă, nuanța reușește să creeze un efect elegant și modern.

O alegere potrivită pentru orice tip de unghie

Un alt avantaj al acestui trend este adaptabilitatea. Nuanța roz translucidă se potrivește atât unghiilor scurte, cât și celor medii sau lungi și complimentează diferite tonuri ale pielii.

Prin aspectul său natural și rafinat, manichiura „apă de trandafiri” se conturează drept una dintre cele mai populare alegeri ale verii, fiind preferată de persoanele care își doresc mâini îngrijite și elegante, fără artificii excesive, potrivit citymagazine.si.