Rețetă de petrecere: Cum transformi o salată clasică de ciuperci într-un aperitiv festiv

Preparatul combină textura crocantă a aluatului fraged cu gustul delicat al ciupercilor și cremozitatea maionezei, rezultând un contrast apreciat la servire. Rețeta reprezintă o reinterpretare modernă a clasicului preparat cu ciuperci, adaptat într-o formă individuală, ușor de servit și cu aspect decorativ, potrivit hellotaste.ro.

Salată de ciuperci servită în cruste de minitarte

Ingrediente

Pentru crustele de mini tarte sunt necesare făină, unt rece, ou, sare și puțină apă rece, ingredientele fiind combinate într-un aluat fraged, care se lasă la rece înainte de coacere.

Pentru umplutură se folosesc ciuperci proaspete, maioneză, sare, piper, zeamă de lămâie și pătrunjel verde tocat, pentru un plus de prospețime.

Mod de preparare

Aluatul se obține prin amestecarea făinii cu untul rece și sarea, până la obținerea unei texturi nisipoase. Se adaugă oul și apa rece treptat, până la formarea unui aluat compact, care se lasă la frigider aproximativ 30 de minute.

Ulterior, aluatul se întinde și se decupează în forme rotunde, care sunt așezate în forme de mini tarte sau brioșe. Crustele se coc la 180°C timp de 12–15 minute, până devin ușor aurii, apoi se lasă la răcit.

Pentru umplutură, ciupercile se fierb câteva minute în apă cu sare, se scurg bine și se lasă la răcit. După răcire, acestea se toacă mărunt și se amestecă cu maioneză, zeamă de lămâie și pătrunjel tocat. Se ajustează gustul cu sare și piper, după preferințe.

Compoziția rezultată se pune în crustele răcite, iar preparatul poate fi decorat cu verdețuri proaspete sau elemente decorative pentru un aspect festiv.

Recomandări pentru un rezultat reușit

Specialiștii culinari recomandă utilizarea ciupercilor proaspete, pentru a evita excesul de apă în compoziție. Maioneza poate fi adaptată în funcție de preferințe, inclusiv prin combinarea cu iaurt grecesc pentru o variantă mai ușoară.

Crustele pot fi pregătite în avans, iar umplerea lor se face cu puțin timp înainte de servire, pentru a păstra textura crocantă.

Prin combinația dintre aluatul fraged și umplutura cremoasă, acest aperitiv devine o opțiune potrivită pentru ocazii speciale, aducând un plus de eleganță mesei.