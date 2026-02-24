O rețetă modestă, dar plină de gust: tocană de cartofi cu foi de dafin

Tocana de cartofi cu ceapă și foi de dafin este una dintre ele – simplă, aromată și profund reconfortantă. Este genul de mâncare care umple casa de mirosuri bune și aduce aminte de mesele liniștite de la bunici, când lucrurile erau simple, dar pline de gust.

Perfectă pentru zilele de post, această tocană dovedește că puțin poate fi suficient, dacă este gătit cu răbdare și atenție.

Ingrediente simple, gust desăvârșit

cartofi albi ceapă galbenă ulei foi de dafin boia dulce sare și piper apă sau supă de legume

Cum se prepară

Ceapa, tăiată solzișori, se călește lent în ulei, la foc mic, până devine moale și ușor aurie. Acesta este momentul-cheie al rețetei: ceapa trebuie să fie dulce și bine gătită, fără grabă.

Se adaugă boiaua dulce, se amestecă rapid, apoi cartofii tăiați cuburi. Se pun foile de dafin și suficient lichid cât să acopere ingredientele. Totul se lasă să fiarbă încet, până când cartofii sunt fragezi, iar sosul capătă o consistență ușor legată.

La final, se potrivește de sare și piper, iar tocana se lasă câteva minute să se „odihnească”, pentru ca aromele să se așeze.

Secretul gustului

Foile de dafin dau note calde și profunde, iar ceapa bine gătită creează un sos natural, fără făină sau alte adaosuri. Tocana nu trebuie grăbită – focul mic și timpul sunt ingredientele nevăzute care fac diferența.

Această tocană se servește caldă, alături de murături asortate (castraveți, gogonele, varză), pâine proaspătă sau de casă, ardei iute, pentru cine iubește gusturile mai intense.

Este un fel de mâncare care satură, încălzește și liniștește, fără să fie greu sau complicat.

O mâncare care adună oamenii la masă: Tocana de cartofi cu ceapă și foi de dafin nu este doar o rețetă de post. Este o lecție despre simplitate, despre gusturile curate și despre bucuria lucrurilor făcute încet. O mâncare modestă, dar sinceră, care demonstrează că tradiția nu se demodează niciodată.