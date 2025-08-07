Gustul verii pe masa ta. Rulouri mediteraneene de dovlecei cu brânză și roșii

Dovleceii feliați subțire și rumeniți pe grill devin moi și elastici, oferind un înveliș plăcut pentru umplutura cremoasă de brânză, completată de aromele intense ale roșiilor cherry și busuiocului proaspăt. Rulourile pot fi servite calde sau reci, fiind ideale ca gustare la un picnic sau garnitură la fripturi.

Cum să prepari rulouri de dovlecei cu brânză și roșii

Ingrediente pentru 2 persoane:

2 dovlecei medii

150 g cremă de brânză

1 lingură smântână sau iaurt

6-8 roșii cherry

1-2 linguri ulei de măsline

sare, piper, busuioc proaspăt după gust

(opțional) un cățel de usturoi zdrobit și parmezan ras

Mod de preparare:

Dovleceii se taie în felii lungi și subțiri, se lasă 10 minute cu sare pentru a elimina excesul de apă, apoi se șterg și se ung cu ulei de măsline. Feliile se rumenesc pe grill 1–2 minute pe fiecare parte, până devin flexibile.

Pentru umplutură, crema de brânză se amestecă cu smântâna sau iaurtul, se condimentează cu sare, piper, usturoi și busuioc, iar roșiile cherry se încorporează tăiate cubulețe sau felii. O linguriță de umplutură se pune la capătul fiecărei felii de dovlecel, iar feliile se rulează strâns, fixate eventual cu scobitori.

Rulourile se așază pe platou, se stropesc cu ulei de măsline și pot fi decorate cu parmezan sau verdețuri. Pentru un plus de savoare, rețeta poate fi adaptată cu măsline, ceapă roșie sau alte ingrediente preferate.

Acest aperitiv simplu aduce prospetime și savoare aducând un aer mediteranean mesei tale, fiind gata în doar 15 minute, potrivit hellotaste.ro.