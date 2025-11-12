Rețeta tradițională de ciuperci murate: gustoase, aromate și perfecte pentru iarnă

Fie că sunt servite ca aperitiv, alături de fripturi sau folosite în salate, ciupercile marinate aduc o notă elegantă oricărei mese.

Ce tip de ciuperci poți mura

Cele mai potrivite sunt ciupercile de dimensiuni mici și medii, cu textură fermă:

Champignon (albe sau brune) – cele mai accesibile, ușor de curățat și uniforme.

Pleurotus – mai cărnoase, cu aromă intensă.

Gălbiori sau hribi tineri – o variantă gourmet, perfectă pentru ocazii speciale.

Important: ciupercile trebuie să fie tinere, proaspete și ferme, fără urme de umezeală sau pete.

Ingrediente pentru un borcan de 800 ml

500 g ciuperci mici

500 ml apă

250 ml oțet alb (9%)

1 lingură sare grunjoasă

1 lingură zahăr

4 boabe de piper

2 foi de dafin

3 căței de usturoi tăiați felii

1 crenguță mică de cimbru sau mărar

Cum se prepară pas cu pas

Curăță și opărește ciupercile.

Spală-le rapid, taie-le pe cele mari în jumătate. Fierbe-le 5–7 minute în apă cu sare, apoi scurge-le. Pregătește marinada.

Într-o cratiță, adaugă apa, oțetul, sarea, zahărul și mirodeniile. Lasă să dea în clocot 2–3 minute. Așază ciupercile în borcane curate.

Pune usturoiul și ierburile printre ele. Toarnă marinada fierbinte peste ciuperci.

Închide imediat cu capac și întoarce borcanele cu susul în jos pentru 10 minute, ca să se formeze vidul. Depozitează la loc răcoros.

După 7–10 zile, ciupercile pot fi consumate. Într-o cămară răcoroasă, țin chiar și 6 luni.

Cum se folosesc ciupercile murate în rețete

Ca aperitiv: alături de brânzeturi, mezeluri de casă sau legume coapte.

În salate: combinate cu ceapă roșie, pătrunjel și ulei de măsline.

Pentru fripturi: servite alături de carne la grătar sau vânat, în loc de murături clasice.

În paste sau risotto: tăiate mărunt și adăugate spre final, pentru un gust acrișor și umami.

Ca topping: pentru bruschete, pizza sau sandvișuri gourmet.

Sfat util

Dacă vrei o variantă mai aromată, poți adăuga în marinadă boabe de muștar, ardei iute sau coriandru. Pentru o versiune mai blândă, folosește un amestec de oțet și vin alb sec.

Ciupercile murate sunt mai mult decât o simplă conservă — sunt o rezervă de savoare pentru zilele reci, un ingredient elegant pentru mese rapide și un exemplu perfect de simplitate culinară.

Câteva borcane pregătite toamna îți pot transforma iarna în sezonul aromelor bogate și al gustului de casă autentic.