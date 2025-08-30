Rețetă tradițională reinventată: dulceață de pepene roșu

Textura bucăților de pepene devine catifelată, iar siropul capătă o culoare rubinie spectaculoasă. Dacă vrei să surprinzi familia sau să pregătești un borcan special pentru iarnă, iată cum se face această dulceață rar întâlnită.

Ingrediente necesare:

1 kg de pepene roșu (partea albă + o parte din miez, fără semințe)

800 g zahăr

sucul de la o lămâie mare

coaja rasă de la 1 lămâie (opțional, pentru aromă)

200 ml apă

1 plic de zahăr vanilat sau o păstaie de vanilie Citește pe Antena3.ro Un bărbat a adunat mărunțiș timp de 45 de ani, apoi s-a dus cu el la bancă. Suma incredibilă pe care a încasat-o

Cum se prepară dulceața de pepene roșu

1. Alegerea pepenelui

Alege un pepene roșu bine copt, dar cu partea albă (spre coajă) fermă, pentru că aceasta dă consistența dorită bucăților de fruct.

2. Pregătirea fructului

Curăță pepenele de coajă verde și scoate semințele.

Taie partea albă și puțin din miezul roșu în cubulețe de 2-3 cm.

3. Fierberea inițială

Pune apa și zahărul într-o cratiță cu fund gros și lasă să fiarbă până obții un sirop legat (aprox. 10-12 minute).

Adaugă cuburile de pepene și lasă-le să fiarbă la foc mic.

4. Aromatizarea

Adaugă zeama și coaja de lămâie pentru a preveni zaharisirea și a intensifica aroma.

Pune și vanilia pentru un gust rafinat.

5. Fierberea dulceții

Fierbe dulceața la foc mic, amestecând ușor din când în când.

Testează consistența: pune câteva picături pe o farfurie rece; dacă siropul nu se împrăștie, este gata.

6. Borcanele

Toarnă dulceața fierbinte în borcane sterilizate.

Închide ermetic și întoarce-le cu capacul în jos pentru câteva minute.

Păstrează-le într-un loc răcoros și întunecos.

Rezultatul final

Vei obține o dulceață de un roșu strălucitor, cu bucăți translucide de pepene, aromată și dulce, perfectă pentru clătite, prăjituri sau pur și simplu pe o felie de pâine proaspătă.

Truc: Dacă vrei o aromă aparte, poți adăuga câteva frunze de mentă în timpul fierberii, pe care le scoți înainte de a pune dulceața în borcane.