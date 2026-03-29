Rețete de post. Cum să prepari supă cremă de rădăcinoase

Bazată pe ingrediente accesibile, supa combină mai multe rădăcinoase cu proprietăți nutritive diferite. Morcovul contribuie cu beta-caroten și vitamine, păstârnacul oferă dulceață naturală și fibre, țelina adaugă aromă, iar cartoful asigură consistența cremoasă. Ceapa și usturoiul completează profilul gustativ, în timp ce condimentele simple. precum cimbrul, foaia de dafin, sarea și piperul, evidențiază aromele naturale ale legumelor.

Preparatul este versatil și poate fi adaptat în funcție de preferințe. Poate fi servit simplu, cu un strop de ulei de măsline extravirgin, sau completat cu crutoane crocante, semințe prăjite ori verdeață proaspătă, precum pătrunjel sau coriandru. Textura catifelată, obținută prin mixare, contribuie la un preparat ușor de consumat și reconfortant, potrivit mai ales în sezonul rece.

Rețetă de supă cremă de rădăcinoase

Ingrediente:

300 g morcov

200 g păstârnac

150 g țelină rădăcină

200 g cartof

1 ceapă medie

2 căței de usturoi

1 litru apă sau supă de legume de post

2 linguri ulei de măsline extravirgin

1 foaie de dafin

½ linguriță cimbru uscat

sare și piper, după gust

Mod de preparare:

Legumele se curăță, se spală și se taie cuburi de dimensiuni similare pentru a se găti uniform. Ceapa și usturoiul se toacă mărunt.

Într-o oală mare, se încinge uleiul de măsline, apoi se adaugă ceapa și usturoiul, care se călesc ușor până devin translucide. Se adaugă rădăcinoasele și se gătesc câteva minute, după care se completează cu foaia de dafin și cimbrul.

Se toarnă apă sau supă de legume până când ingredientele sunt acoperite complet. Preparatul se fierbe la foc mic timp de aproximativ 20–25 de minute, până când legumele devin fragede.

După fierbere, se îndepărtează foaia de dafin, iar supa se pasează cu un blender vertical până la obținerea unei consistențe fine. Dacă este necesar, se poate ajusta textura prin adăugarea de lichid suplimentar. La final, se condimentează după gust.

Supa se servește caldă, cu toppinguri la alegere, și poate fi păstrată la frigider timp de 2–3 zile, păstrându-și gustul și consistența la reîncălzire.

Datorită conținutului de fibre și carbohidrați complecși, acest preparat oferă sațietate și energie, fiind în același timp ușor de digerat, potrivit hellotaste.ro.