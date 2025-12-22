Salata de Crăciun recomandată de Mihaela Bilic: Ajută la digestie și conține mulți antioxidanți

Salata libaneză de pătrunjel, tabouleh, ajută sisemul digestiv să facă față preparatelor grele pe care le mâncăm de sărbăori.

„E mai mult decât o salată, e un produs pentru siluetă și sănătate”, spune specialista, subliniind că în spitalele din sudul Franței pacienții o primesc post-operator pentru efectele sale împotriva anemiei și de refacere a tranzitului intestinal.

"Ce este tabouleh? O salată de …pătrunjel! Bucătăria libaneză este de referință când vine vorba de preparate din legume. Tabouleh este o salată făcută din pătrunjel roșii proaspete, ceapă și bulgur (grâu mărunțit), asezonată cu sare, ulei și zeamă de lămâie. Iar dacă punem și semințe de rodie arată de sărbătoare!", explica Miheala Bilic.

Rețetă de tabouleh

Ingrediente pentru 4 porții

Un mănunchi mare de pătrunjel proaspăt tocat fin

2-3 roșii cubulețe

1 ceapă roșie mică, tăiată mărunt

100 g bulgur (grâu mărunțit), hidratat

Semințe de rodie pentru decor sărbătoresc

Sare, ulei de măsline, zeamă de lămâie după gust

Mod de preparare

Amestecă ingredientele și lasă la rece 30 de minute.

Proprietățile pătrunjelului

Pătrunjlul conține mai multă vitamina C decât citricele, fier mai mult decât spanacul, fibre mai multe decât prunele, acid folic mai mult decât brocoli și betacaroten mai mult decât morcovii. E plin de antioxidanți, are proprietăți diuretice și detoxifiante, și ajută și la slăbit, subliniază nutriționista pe Facebook.