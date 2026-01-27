Sarea pe carne: mituri și adevăruri despre grătarul perfect

Când vine vorba de gătitul cărnii la grătar, nu există o regulă universal valabilă. Gusturile diferă, la fel și tehnicile, iar „cea mai bună friptură” este, în final, cea care îți place ție cel mai mult. Totuși, există o întrebare care stârnește dezbateri aprinse printre pasionații de grătar:

când este momentul ideal să pui sarea pe carne?

Înainte, în timpul gătirii sau abia la final?

De ce contează momentul în care pui sarea

Rezultatul final al unei fripturi la grătar depinde de mai mulți factori:

tipul de lemn sau cărbune folosit

calitatea cărnii

experiența celui care gătește

și, desigur, sarea

Unii preferă să săreze carnea înainte de a o pune pe foc, alții în timpul gătirii, iar alții doar la final, când carnea este deja în farfurie. Care variantă este corectă? Răspunsul este: depinde de carne și de scopul urmărit.

Ce spun expertele: patru metode, patru abordări

Irene Nan: puțină sare înainte, finisaj la final

Pentru Irene Nan, una dintre cele mai cunoscute specialiste în grătar, regula de bază este ca carnea să fie la temperatura camerei înainte de gătire, scrie 20.minutos.es.

Metoda ei:

cu 10 minute înainte de a pune carnea pe grătar, adaugă un strop de sare fină, doar cât să intensifice gustul

la final, presară sare Maldon sau sare în fulgi

„Sarea fină este un potențiator de aromă, nu e sarea finală. Aceea vine la sfârșit.”

Anai Meléndez: nici înainte, nici după – la mijloc

Anai Meléndez preferă o abordare echilibrată, „nici într-o tabără, nici în cealaltă”.

Cum procedează:

sărează carnea doar pe o parte

când cealaltă parte este deja rumenită (sigilată), adaugă sarea

Această metodă permite control mai bun asupra texturii și gustului final.

Lola Mira: sarea în timpul gătirii dă „viață” cărnii

Pentru Lola Mira, sarea pusă în timpul gătirii este cheia.

De ce?

pentru că sfârâie pe grătar

ajută carnea să capete crustă

este absorbită treptat sub acțiunea căldurii

La final, mai adaugă un praf de sare pentru echilibru.

Vanesa Martín: depinde de tipul de carne

Câștigătoare a Concursului Național de Grătar, Vanesa Martín subliniază un aspect esențial: nu toate bucățile de carne se tratează la fel.

Exemple:

pentru o friptură mare: sarea ajută la formarea crustei, la caramelizare și la păstrarea sucurilor în interior

pentru bucăți mici: sarea se pune la final, pentru a evita uscarea

„Fiecare produs trebuie tratat așa cum merită.”

Concluzie: există un moment „corect” pentru sare?

Nu există o singură regulă absolută.

Momentul ideal depinde de:

grosimea cărnii

tipul bucății

rezultatul dorit (crustă, suculență, aromă intensă)

Important este să înțelegi ce face sarea:

intensifică gustul

ajută la formarea crustei

poate păstra sau pierde sucurile, în funcție de momentul aplicării

Experimentarea este cheia. Grătarul nu e o știință rigidă, ci un echilibru între tehnică și gust personal.