Tradiție și savoare: Cum să prepari cei mai buni mucenici moldovenești

Imediat după ce îi scoți din cuptor, adăugarea unui sirop special le conferă gustul autentic și face nucile să se lipească perfect de suprafața aluatului. Acesta se adaugă peste mucenicii calzi pentru a pătrunde în profunzimea aluatului..

Cum prepari siropul perfect

Siropul se face simplu, din apă, zahăr, miere și diverse arome. Mai întâi, se fierb apa cu zahărul și aromele (coajă de portocale, lămâie, scorțișoară sau cuișoare), iar mierea se adaugă după ce siropul s-a răcit pentru a nu-și pierde proprietățile și a evita efectele toxice ale căldurii ridicate. La final se poate adăuga și esență de vanilie.

Aplicarea siropului se face cu lingura sau pensula, acoperind uniform fiecare mucenic. După câteva minut, se presară nuca măcinată deasupra.

Cheia unui aluat perfect

Secretul adevărat constă în calitatea ingredientelor și frământarea corectă a aluatului. Textura moale și elastică depinde de activarea glutenului din făină, iar răbdarea la frământare garantează reușita preparatului.

Proporțiile corecte și respectarea etapelor transformă mucenicii într-un desert autentic, care aduce aroma copilăriei pe masa de 9 martie, potrivit a1.ro.

Astfel, cu puțin efort și atenție la detalii transformă mucenicii într-un preparat tradițional de neuitat, gata să fie savurat alături de familie și prieteni.