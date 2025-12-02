Tradiții culinare reinterpretate de Ziua Națională: Cum au pretrecut românii în restaurante

Vedetele zilei au fost mămăliga cu trufe și vinul infuzat cu anason, alături de alte amestecuri inedite între preparatele românești și cele italienești.​

Specialități și mixuri culinare

Mămăliga a fost preparaă cu trufe și ciuperci, iar în vinul fiert au fost incluse merișoare, portocale, anason stelat și vanilie.​

Ciolanul de porc rumenit, gătit lent, și carnea scăldată în vin, inspirată din bucătăria italiană, au fost printre alegerile preferate de români.

Mâncărurile tradiționale, precum fasolea cu șorici și ciorba de burtă, au fost servite în variante moderne, iar deserturile au inclus coliva, dar și alte specialități regândite de bucătari.​

Atmosferă și distracție

Muzica și dansurile populare au fost ingredientele surpriză, adăugând o notă festivă în restaurante.​

Atmosfera a fost una de sărbătoare, cu petreceri în aer liber în nordul Capitalei și mese împărțite între prieteni și familie., potrivit observatornews.ro.

Aceste combinații culinare au reflectat dorința românilor de a reinterpreta tradiția, transformând Ziua Națională într-o experiență gustativă memorabilă.