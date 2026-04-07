Cum sunt sărbătorite pisicile în diverse țări din întreaga lume

Japonia

Pisicile apar în locuri de zi cu zi, în moduri pe care vizitatorii le observă rapid. Multe magazine păstrează o mică statuie a unei pisici cu o lăbuță ridicată. Se crede că figura, numită maneki-neko, aduce noroc și prosperitate. Proprietarii de afaceri o plasează de obicei lângă intrări sau case de marcat ca semn de bun venit.

Afecțiunea Japoniei pentru pisici se manifestă și în alte moduri. Tokyo are cafenele cu pisici unde oamenii pot sta, se pot relaxa și pot petrece timp cu pisicile rezidente. Există chiar și locuri, precum Insula Aoshima, unde numărul pisicilor depășește cu mult numărul de oameni care locuiesc acolo.

Belgia

La fiecare câțiva ani, orașul belgian Ypres își umple străzile cu figurine gigantice de pisici, costume și spectacole teatrale. Acest eveniment, numit Kattenstoet, este una dintre cele mai ciudate parade cu tematică felină din lume. A început ca o modalitate de a aminti o tradiție medievală ciudată legată de trecutul orașului.

De-a lungul timpului, parada a transformat acea istorie într-un spectacol, atrăgând mulțimi care au venit special pentru a urmări procesiunea cu tematică felină.

Egipt

Cu mii de ani în urmă, rănirea unei pisici în Egipt putea atrage o pedeapsă severă. Pisicile erau legate de zeița Bastet, protector al casei și fertilității. Familiile își jeleau intens pisicile, uneori radându-și sprâncenele ca semn de durere. Arheologii au descoperit chiar și cimitire mari pline de pisici mumificate.

Egiptul modern nu le mai tratează ca fiind divine, dar pisicile rămân o priveliște familiară în orașele unde mulți locuitori încă le hrănesc și le îngrijesc.

Thailanda

În unele părți ale Thailandei, tradițiile mai vechi asociau odinioară pisicile cu speranța ploii. În timpul secetei, unele sate practicau un ritual numit Hae Nang Maew. O pisică era cărată prin sat în timp ce oamenii stropiau cu apă în apropiere, ceea ce făcea animalul să țipe. Se credea că acele strigăte ajutau la chemarea ploii pentru orezării și culturi.

Astăzi obiceiul supraviețuiește în mare parte ca o sărbătoare culturală. Procesiuni și muzică au loc încă în unele zone, dar comunitățile folosesc de obicei figuri simbolice în loc de o pisică reală.

Italia

La Roma, pisicile se întind pe pietrele antice, de pe vremea când Imperiul Roman stăpânea Marea Mediterană. Unul dintre cele mai cunoscute locuri este Torre Argentina, un set de ruine care funcționează și ca un sanctuar pentru pisici. Voluntarii au grijă de animalele care trăiesc printre templele dărăpănate, aranjând îngrijiri medicale și adopții atunci când este posibil.

Vederea pisicilor tolănindu-se printre coloane și ziduri dărâmate a devenit una dintre cele mai recunoscute scene ale orașului.

Rusia

În Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg, pisicile patrulează coridoarele subsolului clădirii. Prezența lor datează din anii 1700, când împărăteasa Elisabeta a ordonat aducerea de pisici la palat pentru a controla rozătoarele. Muzeul nu a abandonat niciodată această practică.

Astăzi, aceste pisici fac parte din identitatea instituției, iar Ermitajul găzduiește anual Ziua Pisicii, celebrând rolul lor neobișnuit în protejarea operelor de artă neprețuite.

Malaezia

Un oraș din Malaezia și-a construit identitatea în jurul pisicilor. Kuching, al cărui nume este adesea asociat cu cuvântul malaezian pentru pisică, prezintă statui feline, picturi murale și motive decorative în tot orașul.

Tema atinge apogeul în Muzeul Pisicilor din Kuching, care găzduiește mii de obiecte, opere de artă și exponate istorice legate de pisici din întreaga lume.

Turcia

În Istanbul, a vedea o pisică întinsă pe un scaun de cafenea sau plimbându-se printr-un magazin nu este deloc surprinzător. Pisicile se mișcă liber prin oraș, trecând prin piețe, librării, curți interioare ale apartamentelor și chiar pe terenurile moscheilor, ca parte a vieții de zi cu zi. Mulți locuitori își lasă boluri cu mâncare și apă, iar mici adăposturi apar de-a lungul trotuarelor atunci când vremea se răcește.

Oamenii rareori se gândesc la aceste animale ca fiind maidaneze. În schimb, sunt tratate ca niște tovarăși de cartier de care toată lumea are grijă.

Regatul Unit

Cea mai faimoasă pisică din Marea Britanie lucrează pentru guvern. Funcția de Chief Mouser la Cabinet Office este deținută de o pisică rezidentă la 10 Downing Street. Actualul deținător, Larry, ajută la ținerea rozătoarelor departe de reședința prim-ministrului.

Pisicile au ocupat roluri similare în clădirile guvernamentale britanice timp de secole, deși astăzi titlul a transformat tradiția într-o mică parte a personificării naționale.

Statele Unite

În Statele Unite, pisicile domină internetul aproape la fel de mult cum domină sufragerii. Personalități online, precum Grumpy Cat și Nala Cat, au adunat milioane de urmăritori, transformând comportamentul felin de zi cu zi în divertisment global.

În același timp, adăposturile de animale și organizațiile de salvare din întreaga țară derulează campanii de adopție și programe comunitare pentru pisici, pentru a ajuta la îngrijirea populațiilor de pisici fără stăpân.