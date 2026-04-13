De ce cad pisicile mereu în picioare? Răspunsul oamenilor de știință

Deși fenomenul este cunoscut de mult timp, cercetările recente aduc o perspectivă complet nouă.

Flexibilitatea coloanei vertebrale, cheia echilibrului

Potrivit unui studiu coordonat de Yasuo Higurashi de la Yamaguchi University, secretul acestei abilități stă în structura unică a coloanei vertebrale a pisicilor, scrie yourtango.com

Cercetătorii au descoperit că pisicile au o flexibilitate specială a coloanei, diferită de cea a altor animale. Mai exact, partea frontală a coloanei (zona toracică) este mult mai flexibilă și se rotește mai ușor decât partea din spate (zona lombară), care este mai rigidă.

Cum reușesc pisicile să se întoarcă în aer

Studiul arată că pisicile nu se rotesc ca un tot unitar, ci în etape. În timpul căderii:

mai întâi se rotește partea din față a corpului

apoi urmează partea din spate, cu o întârziere de doar 70–90 de milisecunde

Această mișcare secvențială le permite să își corecteze poziția în aer și să aterizeze în siguranță.

Teste reale și imagini cu cameră de mare viteză

Pentru a confirma teoria, cercetătorii au folosit camere de mare viteză și au analizat mișcarea pisicilor în timpul căderii de la o înălțime mică, pe o suprafață sigură.

Rezultatele au arătat clar că partea din față a corpului, mai ușoară și mai flexibilă, inițiază rotația, iar partea din spate urmează imediat. Această abilitate le ajută nu doar la aterizare, ci și în alte situații, precum alergarea sau schimbarea rapidă a direcției.

Misterul „pisicii care cade” nu este complet rezolvat

Fenomenul, cunoscut în știință drept „problema pisicii care cade”, a fost studiat încă din 1894, când fiziologul francez Étienne-Jules Marey a realizat primele imagini ale unei pisici în cădere.

Chiar dacă noul studiu nu oferă un răspuns definitiv, specialiștii spun că aduce informații esențiale pentru înțelegerea mecanicii acestui comportament.

Zoologul Ruslan Belyaev consideră că rezultatele pot ajuta la dezvoltarea unor modele mai precise în fizică și biomecanică.

Cercetătorii intenționează să continue studiile pentru a crea modele matematice și 3D mai exacte ale acestei abilități unice.