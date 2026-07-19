Cât de des se schimbă pernele și pilota: Testul de 10 secunde care iți arată dacă „au expirat"

Specialiștii în somn și alergologii sunt însă destul de fermi: folosite prea mult timp, acestea nu mai oferă doar un somn mai puțin confortabil, ci devin și un focar de alergeni și bacterii.

Cât de des se schimbă pernele

Recomandarea standard, susținută de majoritatea specialiștilor citați de Sleep Foundation și de Fundația Americană pentru Astm și Alergii (AAFA), este ca pernele să fie înlocuite la fiecare 1-2 ani. Durata exactă depinde însă de materialul din care sunt făcute: o pernă din poliester poate rezista doar un an, în timp ce una din latex poate ajunge la 3 ani, iar calitatea materialelor sau densitatea spumei joacă, de asemenea, un rol important.

Motivul din spatele acestei recomandări nu ține doar de confort. Kenneth Mendez, președintele AAFA, explică faptul că, după doi ani de utilizare, aproximativ 10% (uneori chiar mai mult) din greutatea unei perne poate proveni din acarienii de praf morți și din excrementele acestora. Aceștia sunt considerați unul dintre cei mai frecvenți declanșatori ai alergiilor și astmului cronic, potrivit acelorași surse. Alte studii citate în presa internațională arată că pernele pot găzdui până la 16 specii diferite de fungi, mai ales dacă sunt din materiale sintetice.

Semnele care arată că e timpul pentru o pernă nouă:

te trezești cu dureri de gât sau nu mai găsești o poziție confortabilă de somn;

perna are cocoloașe, s-a turtit sau nu-și mai revine la forma inițială;

a căpătat o nuanță gălbuie, chiar și după spălare;

alergiile devin mai active noaptea, comparativ cu ziua.

Un test simplu, recomandat de experți: împăturește perna în două. Dacă revine imediat la forma inițială, mai are „viață" în ea. Dacă rămâne îndoită, e timpul de schimbare - regulă valabilă și pentru pernele din spumă cu memorie, care ar trebui înlocuite atunci când nu-și mai pot recăpăta forma originală.

Independent de momentul înlocuirii, igiena regulată contează: alergologii recomandă spălarea pernelor la apă fierbinte cel puțin o dată pe lună (sau chiar o dată la două săptămâni, pentru persoanele cu alergii), plus aerisirea lor afară timp de câteva ore, la fiecare două săptămâni.

Ce facem cu pernele vechi

O pernă scoasă din uz nu trebuie automat aruncată la gunoiul menajer - există variante mai responsabile, în funcție de starea ei.

Dacă mai este într-o stare acceptabilă (doar puțin turtită, dar curată și fără pete), poate fi donată. Adăposturile pentru animale acceptă frecvent perne, pături și alte textile pentru amenajarea spațiilor destinate câinilor și pisicilor, tocmai pentru că sunt materiale ușor de spălat și de înlocuit. Există și grupuri de tip „freecycle" pe rețelele sociale, unde oamenii donează sau fac schimb de obiecte pe care nu le mai folosesc, inclusiv textile de pat.

Dacă e prea deteriorată pentru refolosire, reciclarea rămâne cea mai bună opțiune. Important de reținut: din 1 ianuarie 2025, colectarea separată a deșeurilor textile a devenit obligatorie în România, ceea ce înseamnă că tot mai multe localități și rețele de magazine (Kaufland și Auchan, printre altele) au introdus containere speciale pentru colectarea textilelor, separat de gunoiul menajer. Chiar și pernele rupte sau foarte uzate pot fi valorificate industrial - fibrele lor pot fi transformate în materiale izolatoare, lavete industriale sau umpluturi pentru alte produse. Condiția e ca textilele să fie curate și complet uscate înainte de a fi predate la reciclare.

O variantă intermediară, pentru cei mai creativi, e reutilizarea materialului: umplutura unei perne vechi poate deveni bază pentru o pernă decorativă sau un culcuș pentru animale de companie, iar husa, dacă e din bumbac de calitate, poate fi transformată în lavete sau materiale de curățenie.

Cât de des se schimbă pilota de pat

Pilota (sau plapuma, în funcție de regiune) are o durată de viață considerabil mai lungă decât o pernă, tocmai pentru că nu vine în contact direct cu pielea și părul în fiecare noapte, cel puțin nu atunci când e folosită cu o husă de pilotă. Recomandarea generală, susținută de mai multe ghiduri de specialitate, este ca pilota să fie înlocuită la fiecare 5-10 ani.

Semnele care arată că o pilotă trebuie schimbată sunt similare cu cele de la perne: umplutura s-a aglomerat în anumite zone, au apărut „puncte reci" (zone fără umplutură, unde nu mai ține de cald), materialul s-a turtit sau și-a pierdut capacitatea de izolare termică. Pilotele din puf sau materiale de calitate superioară pot rezista mult mai mult, cu îngrijire corespunzătoare, comparativ cu variantele sintetice, mai ieftine.

Ca și în cazul pernelor, folosirea unei huse de pilotă lavabile prelungește semnificativ durata de viață a produsului, protejând-o de transpirație, praf și alergeni. Cât despre spălare: o pilotă protejată de husă ar trebui curățată de 2-3 ori pe an, în timp ce una folosită fără husă are nevoie de spălare la fiecare 1-2 luni, potrivit recomandărilor specialiștilor în curățenie.