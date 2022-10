De ce oamenii cred și astăzi în predicțiile lui Nostradamus

Vestea bună este că lumea nu s-a sfârșit pe 4 iulie 1999, de unde și titlul din ediția din 5 iulie 1999 a ziarului The Guardian „Nostradamus a greșit (vă rugăm să ignorați dacă lumea s-a încheiat ieri).”

„Anul o mie nouă nouăzeci și nouă de luni / Din cer va veni un mare Rege al terorii / Va fi reînviat marele Rege al Angolmoisului. Înainte și după, Marte va domni”, scria acesta.

Interpreții versetelor lui Nostradamus au spus că Regele terorii ar fi antihistrul. Alții au susținut că, întrucât Angolmois este o anagramă a lui Mongolais, termenul francez din secolul al XVI-lea pentru mongoli, invazia Europei dinspre est era iminentă, indiferent dacă este vorba despre ruși, chinezi sau tătari. Expertul în Nostradamus, profesorul Alexander Tollmann, a găsit acest lucru atât de îngrijorător încât s-a retras în buncărul lui din Austria pentru a aștepta o catastrofă care nu a mai venit, scrie theguardian.com.

Vestea proastă este că, în cazul în care credem că anul 2022 este cel mai rău, nu este cazul să ne amăgim că 2023 va fi mai bun. Scrierile lui Nostradamus sunt interpretate acum pentru a anunța o apocalipsă europeană. La baza acestei predicții stă următorul citat: „Șapte luni Marele Război, oameni morți de răutate / Rouen, Evreux nu va cădea în mâinile Regelui.” Reuen și Evreux sunt două orașe în Normandia, Franța.

Unii au interpretat aceste cuvinte ca însemnând escaladarea conflictului din Ucraina către al treilea război mondial. Astfel că un sfat înțelept ar fi: Cronologia de șapte luni a conflictului poate părea inițial un motiv de sărbătoare, dar cu arsenalele nucleare terifiante ale unor țări precum Statele Unite și Rusia, poate că cel mai bine este să greșim de partea precauției. Parizienii ar fi fost bine sfătuiți să se ascundă în Rouen până când lucrurile se vor calma.

Poate că Nostradamus este însă un ghid nesigur pentru viitor. Era medic și a trăit în Franța secolului al XVI-lea. Între anii 1547 - 1555, acesta a scris 942 de catrene, considerate profetice, în timp ce consuma nucșoară, care provoacă halucinații atunci când este administrată în doze mari. Chiar și în timpul vieții, el a fost contestat fără milă. „Un anume idiot fără creier și nebun”, se scria în presa vremii din 1558, „care strigă prostii și își publică pronosticurile și fanteziile pe străzi”.

Dar Nostradamus a triumfat postum asupra detractorilor săi. Catrenele sale au fost publicate în 1555 ca "Les Propheties". S-a interpretat apoi că ar fi prezis execuția regelui Carol I, Marele incendiu al Londrei, Revoluția Franceză, ascensiunea și căderea lui Napoleon și Hitler, împușcarea președintelui JFK, asasinarea lui Benazir Bhutto, atacurile din 11 septembrie, crimele în masă din 2015 de la Paris, chiar și abdicarea regelui Charles al III-lea al Marii Britanii.

Cu siguranță în acest an, Nostradamus este un fenomen literar. Un volum de interpretări ale presupuselor sale profeții s-a aflat, luna trecută, pe primul loc în lista celor mai bine vândute cărți Sunday Times, după ce se crede că a prezis când va muri Regina Elisabeta a II-a. Nostradamus: "The Complete Prophecies for the Future", de Mario Reading, s-a vândut în aproape 8.000 de exemplare în săptămâna 11-17 septembrie, după ce vânduse doar cinci exemplare cu o săptămână înainte de moartea reginei.

În cartea sa, publicată în 2006, Reading a susținut că a găsit ceva nou în scrierile lui Nstradamus: catrenele sale ar fi indexate cu numere pentru a se corela cu datele. De aici, de exemplu, catrenul 10/22 ar fi prezis moartea reginei Regatului Unit: „Pentru că au dezaprobat divorțul lui / Un bărbat pe care mai târziu l-au considerat nedemn / Poporul îl va forța pe Regele insulelor / Un bărbat care nu s-a așteptat niciodată să fie rege îl va înlocui.”

„Acest catren nu va fi o surpriză pentru poporul britanic și are implicații largi. Prima este că regina Elisabeta va muri, în jurul anului 2022, la vârsta de aproximativ 96 de ani”, a scris Reading. El a murit în 2017 și a susținut că acest catren prezice că Regele Charles va abdica deoarece este „obosit de atacurile persistente asupra sa și a celei de-a doua soții”, din cauza „resentimentelor pe care le are împotriva sa populația din Marea Britanie, în urma divorțului de Diana, Prințesa de Wales”. Interpretarea acestuia nu s-a terminat aici. El a mai scris că prințul Harry va deveni următorul rege, în locul fratelui său mai mare, William.

Cine a fost Nostradamus

Michel de Nostradame s-a născut în Saint-Rémy-de-Provence în 1503. A fost medic și a reușit să trateze cu succes bolnavii de ciumă.„Epoca lui a fost comparabilă cu a noastră”, spune istoricul Dan Jones. „A trăit când au existat și diviziuni sociale masive, și catastrofe. A fost, de asemenea, o perioadă în care inventarea tiparului a făcut posibilă transmiterea ideilor, dar și prostii nebunești. Era rețeaua de socializare a vremii.”

El a profitat de tipar și, din 1550 a publicat în almanahuri anuale. În 1554 a început să scrie Les Prophéties, în care își propunea să prezinte istoria viitoare a lumii în 1.000 de catrene, împărțite în 10 secole. Pe măsură ce faima sa a crescut, Nostradamus a devenit un prieten apropiat al reginei Franței, Catherine de Medici. Se presupune astfel că moartea soțului său, Henric al II-lea, ar fi fost prezisă în următorul vers:

„Tânărul leu îl va birui pe cel bătrân / Pe câmpul de luptă, într-o singură bătălie / Îi va străpunge ochii printr-o cușcă de aur / Două răni făcute, apoi moarte crudă.”

Se consideră că aceste versuri se referă la un turneu din 1559, când Gabriel, conte de Montgomery, a tras o săgetată care a trecut prin viziera prost asigurată a regelui, străpungând ochiul și gâtul regelui, și provocând moartea acestuia, 11 zile mai târziu. Dar veridicitatea profeției este pusă la îndoială, deoarece aceste versuri au apărut tipărite mult timp după acea întâlnire fatală.

Poate că Nostradamus nu a prezis moartea regelui, făcând-o să pară viitorilor cititori ca și cum ar fi fost profeția lui. Asta nu înseamnă însă că Nostradamus a fost un șarlatan.

„Scopul profeției nu este să ne ofere informații despre fluctuațiile prețului acțiunilor, ci să putem afirma după eveniment că acesta a fost prevăzut. Profeția este puternică doar retroactiv, sau prin tipul de retrospecție anticipată, pe care l-am putea numi „postanticipare”, ceea ce înseamnă că întotdeauna afli prea târziu ceea ce ai putea ști dinainte”, spune Steven Connor, profesor de engleză la Universitatea Cambridge.

Acestea fiind spuse, cel puțin Nostradamus și-a prezis propria moarte în 1566. Având în vedere că predicția a fost făcută cu doar o zi înainte de a muri și că era aproape țintuit la pat cu artrită, hidropizie și arteroscleroză, poate că acesta nu a fost atât de mult un simptom al geniul lui profetic, ci mai ales o concluzie a realității.

„Circumlocuția și evadarea directității joacă un rol important. De obicei, s-a bătut în întâlnirile sale astrologice, deoarece conjuncțiile se repetă. El a invocat cuvinte obscure latine pentru a crea posibilități de dublu sens; a omis prepozițiile, articolele, reflexivele și conjunctivele și a favorizat infinitivul ca o formă atemporală, fără persoană, care poate fi citită în multe feluri”, explică scriitorul Everett Blieler felul în care au fost scrise versetele.

TS Eliot a scris că omenirea nu poate suporta prea multă realitate. Astăzi, când viața pare iremediabil haotică, politicienii noștri catastrofici și viitorul de neînțeles, căutăm cu disperare modele, narațiuni și sens.

Nostradamus este însă orice altceva dar nu liniștitor. „Versurile lui sunt aproape patologic lipsite de angajare în ceea ce privește cauzele”, argumentează Connor. „Costul de a ști ce urmează este, pentru Nostradamus, că istoria își pierde orice direcție și coerență.” Dar nimic din toate acestea nu contează pentru industria înfloritoare Nostradamus. Interpretările dezastrelor care se apropie, bazate pe lecturi fanteziste ale versurilor sale, încă mai fac vâlvă. Remarca sa că „omul va mânca om” pentru că nu va fi suficient grâu, de exemplu, este privită acum a o referire la efectele dezastruoase ale întreruperii exporturilor de cereale ucrainene, deși canibalismul pare un pic cam exagerat.

Unii au susținut că acest lucru înseamnă că Nostradamus a prevăzut și impactul viitor al crizei climatice când a scris: „Timp de patruzeci de ani, curcubeul nu va fi văzut. / Timp de patruzeci de ani se va vedea în fiecare zi. / Pământul uscat va deveni mai uscat și vor fi inundații mari când se va vedea.”

Dar dacă perspectiva inundațiilor, secetelor, a viitorului cuplu regla Harry și Meghan nu sunt suficiente, iată ultima predicție Nostradamus. Catrenul 5/23 spune: „Cei doi concurenți se vor uni împreună / Când majoritatea celorlalți se vor uni cu Marte / Liderul african se teme și tremură / Alianța duală este despărțită de flotă.” În cartea sa din 2006, Reading a considerat acest lucru ca însemnând că lumea va vedea „două puteri unindu-se” pentru a combate războiul global.

Dar această interpretare a fost recent pusă la îndoială de fiul lui Reading, Laurie. El crede că „liderul african” este o referire la miliardarul Elon Musk, născut în Africa de Sud, și la planurile sale de a coloniza Marte. Într-adevăr, acest catren, cu versul dintr-un alt vers, „lumina lui Marte se va stinge”, indică faptul că Musk va trebui să renunțe la planurile sale îndrăznețe de a părăsi Pământul pentru planeta roșie și de a rămâne printre noi, în timp lumea se va sfârși. Ceea ce, dacă este adevărat, este o veste dezamăgitoare. Leonard Cohen a spus cel mai bine: „Am văzut viitorul și, frate, este crimă”.