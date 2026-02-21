De ce unii nu se descurcă la matematică. Explicația cercetătorilor

Concluziile lor au fost publicate în revista JNeurosci, o revistă de neuroștiință care se concentrează pe modul în care creierul susține gândirea și comportamentul, potrivit ScienceDaily.

Mulți oameni presupun că dificultățile în matematică se reduc pur și simplu la neînțelegerea numerelor. Cu toate acestea, acest studiu a analizat mai în profunzime modul în care copiii gândesc, învață din greșeli și își ajustează strategiile în timp.

În cadrul studiului, copiilor li s-a cerut să realizeze o serie de sarcini simple de comparare. La fiecare încercare, ei trebuiau să decidă care dintre cele două cantități era mai mare.

Uneori, cantitățile erau prezentate sub formă de numere scrise, cum ar fi 4 și 7. Alteori, cantitățile erau afișate sub formă de grupuri de puncte, cerându-se copilului să estimeze rapid care grup conținea mai multe elemente.

Prin alternarea între simbolurile numerice și grupurile de puncte, cercetătorii au putut testa atât înțelegerea numerelor simbolice, cât și recunoașterea cantităților mai elementare. În loc să se concentreze doar pe corectitudinea răspunsurilor, echipa a dezvoltat un model matematic pentru a urmări modul în care performanța fiecărui copil s-a schimbat de-a lungul mai multor încercări.

Cu alte cuvinte, au examinat cât de consecvent au performat copiii și dacă și-au ajustat abordarea după ce au făcut greșeli.

Rezultatele au arătat un model clar. Copiii care aveau dificultăți la matematică erau mai puțin predispuși să-și schimbe strategia după ce greșeau o problemă. Chiar și atunci când făceau diferite tipuri de erori, nu păreau să-și actualizeze gândirea în consecință. Această dificultate în ajustarea comportamentului în timp a fost o diferență cheie între copiii cu abilități matematice tipice și cei cu dificultăți de învățare la matematică.

Pentru a înțelege mai bine ce se întâmpla în creier, cercetătorii au folosit imagistica cerebrală. Această tehnică măsoară activitatea din diferite regiuni ale creierului în timp ce o persoană îndeplinește sarcini.

Scanările au revelat că cei care aveau mai multe dificultăți la matematică prezentau o activitate mai slabă în zonele implicate în monitorizarea performanței și ajustarea comportamentului. Aceste regiuni ale creierului sunt adesea legate de controlul cognitiv, care se referă la capacitatea de a evalua greșelile, de a schimba strategiile și de a se adapta la informații noi.

Este important de menționat că activitatea redusă în aceste regiuni putea prezice dacă un copil avea abilități matematice tipice sau atipice. Acest lucru sugerează că diferențele în funcționarea creierului pot ajuta la explicarea motivului pentru care unii copii se confruntă în mod constant cu dificultăți.

Rezultatele indică faptul că dificultățile la matematică nu pot proveni doar din probleme de înțelegere a numerelor. În schimb, unii copii pot avea dificultăți în revizuirea proceselor lor de gândire pe măsură ce rezolvă problemele.

(sursa: Mediafax)