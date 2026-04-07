Deniile din Săptămâna Mare, între tradiție și credință: Semnificația fiecărei zile

Acestea marchează ultimele zile din viața lui Iisus Hristos și se desfășoară în bisericile creștin-ortodoxe din întreaga țară.

Când se desfășoară Deniile

Seria Deniilor începe în Duminica Floriilor și continuă până în Vinerea Mare, fiecare zi având o încărcătură spirituală aparte. Slujbele au loc, de regulă, începând cu orele 17:00–18:00 și pot dura câteva ore.

Termenul „denie” provine din limba greacă și înseamnă „slujba de seară”, conținutul acestora fiind inspirat din Utrenie, slujba de dimineață.

Semnificațiile deniilor

Fiecare seară din Săptămâna Mare este dedicată unor momente esențiale din tradiția creștină:

Lunea și Marțea Mare: pildele smochinului neroditor și ale fecioarelor

Miercurea Mare: pocăința femeii păcătoase

Joia Mare: rememorarea Cinei celei de Taină

Vinerea Mare: Patimile și răstignirea (Denia celor 12 Evanghelii)

Sâmbăta Mare: Prohodul Domnului

De ce sunt importante

Deniile au loc doar în Săptămâna Mare și includ psalmi, pilde și cântări care nu sunt regăsite în restul anului. Spre deosebire de slujbele obișnuite, precum Utrenia sau Vecernia, acestea concentrează esența spirituală a pregătirii pentru Paște.

Tradiții și semificații pentru credincioși

Săptămâna Mare este o perioadă dedicată reflecției, rugăciunii și faptelor bune. Credincioșii țin post, se spovedesc și se pregătesc pentru împărtășanie.

Tradițional, această perioadă este asociată și cu pregătirile pentru sărbătoare. Curățenia din gospodărie are și o valoare simbolică, iar mâncărurile de Paște se pregătesc în zilele de joi și vineri, considerate momente de reculegere.

De asemenea, tradiția recomandă evitarea conflictelor, a exceselor și a petrecerilor, accentul fiind pus pe liniște, echilibru și rugăciune, porivit spynews.ro.

Participarea la Denii nu este astfel doar un act religios, ci și o formă de apropiere spirituală, specifică uneia dintre cele mai importante perioade din calendarul creștin.