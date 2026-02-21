Episcopul Sălajului se îndreaptă spre Generația Z: Proiect inedit pentru tineri în Zalău

Primăria a aprobat, în octombrie 2025, transmiterea cu folosință gratuită către Episcopia Sălajului a unui spațiu situat în zona centrală a municipiului Zalău, pentru amenajarea centrului dedicat tinerilor

Ce este OrthoCaffé?

Situat central, în Clădirea Transilvania, OrthoCaffé îmbină cafeaua, clătitele și discuțiile cu educație ortodoxă „tineri pentru tineri”, inspirat de la Episcopia Devei și Hunedoara, care a implementat un proiect similar, funcțional de 10 ani.

"E nevoie de un spațiu în care tinerii să se simtă ascultați, apreciați, nejudecați și să putem și să oferim o anumită direcție, în așa fel încât să se arate frumusețea ortodoxiei, vioiciunea ortodoxiei, tinerețea ortodoxiei”, a subliniat Preasfințitul Părinte Benedict pentru Radio România Actualități.

Atmosferă creativă

„Bucurie, foarte multă creativitate, libertate în sensul cel mai pozitiv arhondaric. Și da, dacă vreți, conceptul de cafenea. Bem o cafea împreună, mâncăm o prăjitură, gătim clătite, așa ca să ne simțim bine și, până la urmă, știm că locul acela este o posibilă casă a noastră în care suntem doar noi, tinerii, și punem la cale o lume întreagă”, a explicat acesta.