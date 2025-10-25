8 parfumuri care au schimbat lumea. Aromele care au redefinit frumusețea

Acestea sunt cunoscute în întreaga lume deoarece fiecare a remodelat industria frumuseții.

Youth-Dew, Estée Lauder

Youth Dew a fost lansat în 1953 ca ulei de baie care putea fi folosit și ca parfum, Estée Lauder a încălcat tiparele, încurajând femeile să-și cumpere singure parfumuri, în loc să aștepte să le fie oferite cadou.

Compoziția sa picantă, cu note de chihlimbar oriental, a deschis calea pentru parfumurile ulterioare, precum Opium.

Estée Lauder a repoziționat parfumurile ca un lux în viața de zi cu zi. Ea era o vizionară iar uleiurile de baie sunt astăzi produse de multe mărci și parfumieri.

Angel, Thierry Mugler

Lansat în 1992, Angel este adesea considerat primul parfum gurmand modern, cu note de pralină, caramel, fructe de pădure și paciuli. Îndrăzneala sa a fost polarizantă dar succesul acestuia a dovedit că exista un apetit pentru parfumuri dulci, neconvenționale.

Angel a extins paleta mirosurilor parfumurilor de lux, influențând nenumărați succesori în stilul gurmand. Acum înotăm într-o mare de parfumuri gurmand iar toate tendințele se întorc la Angel.

Shalimar, Jacques Guerlain

Lansat pentru prima dată în 1925 de Jacques Guerlain, Shalimar a fost un parfum emblematic care combină bergamota, vanilia, tămâia și irisul într-un acord luminos și senzual. A devenit iconic pentru o nouă categorie, inspirând brandurile să exploreze compoziții cu rășină de chihlimbar și tămâie.

După un secol, Shalimar continuă să inspire generații de femei moderne. Noul Shalimar L’Essence, abordat de Delphine Jelk, este o elaborare plină de iubire a îndrăznelii tehnice propuse inițial de Guerlain: o superdoză de vanilie, reînnoită cu o tinctură de vanilie organică modernă, aderând la abordarea originală a lui Guerlain. Prin urmare, este versiunea Shalimar din prezent.

Chanel N°5

Probabil cel mai faimos parfum din istoria modernă, Chanel Nr. 5 (1921) a combinat aldehide și note florale într-un mod care părea radical, aproape abstract.

Geometria, puritatea și prezența sa au contribuit la stabilirea ideii de parfum feminim și rămâne o ancoră comercială și culturală în lumea parfumurilor. Longevitatea sa confirmă că simplitatea și complexitatea pot coexista.

CK One, Calvin Klein

Când Calvin Klein a lansat CK One, în 1994, a dat peste cap lumea parfumurilor fiind cu adevărat unisex - proaspăt, minimalist și transparent. A reflectat atitudinile anilor '90 privind androginismul și fluiditatea de gen, dovedind că parfumurile nu trebuiau să fie hipersexualizate sau clasificate în funcție de masculin sau feminin.

Ideea că toată lumea mirosea la fel a schimbat radical regulile marketingului și designul parfumurilor.

Când a apărut, CK One a fost ca o recunoaștere a unei întregi generații. Rece, simplu, fără pretenții, cu un iz de viață rapidă și un profil olfactiv minimalist care mirosea grozav.

J'adore, Christian Dior

Apărut în 1999, J'adore s-a bazat pe bogăția florală cu buchetul său de ylang-ylang, iasomie, trandafir și orhidee. În loc să fie un șoc, a reprezentat o revenire la eleganță - dar una modernizată pentru noul mileniu.

A demonstrat că o casă de lux își poate reîmprospăta ADN-ul clasic, atrăgând în același timp un public mai tânăr: Miss Dior a făcut loc lui J’Adore, trecând de la o compoziție florală chypre la un buchet floral rafinat.

Opium, Yves Saint-Laurent

Când Opium a fost lansat, în 1977, a mizat puternic pe dramă - picant, afumat, cu note de chihlimbar. A devenit emblematic pentru excesul și stilul vestimentar puternic din anii 1980, arătând că parfumurile puteau fi la fel de teatrale și provocatoare ca moda.

Reclamele scandaloase au fost constant menționate și reamintite încă de la debut. De-a lungul timpului, Opium i-a învățat pe parfumieri cum să echilibreze îndrăzneala și accesibilitatea, și a adus în prim plan notele de chihlimbar. Opium era pentru femeia îndrăzneață și, evident, există o femeie îndrăzneață în sufletul fiecăreia.

White Diamonds, Elizabeth Taylor

Deși parfumurile celebrităților existau și înainte, White Diamonds (1991) a dovedit că numele unei vedete putea deveni o emblemă a parfumurilor, nu doar o colaborare unică. A contribuit la consolidarea ideii că o celebritate ar putea deține cu succes un parfum de durată, mai degrabă decât un proiect de vanitate trecător.

Succesul său a schimbat modul în care brandurile abordau parfumurile. Acesta se remarcă pentru impactul său asupra industriei și a modului în care miros oamenii din întreaga lume. Iar mirosul său este un profil acum clasic: aldehide, crin, tuberoză, paciuli, chihlimbar și mușchi de stejar. Atât de multe parfumuri noi sunt pur și simplu răsturnări ale profilului pe care White Diamonds îl avea înainte, notează harpersbazaar.com.